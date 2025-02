セガ、2月オススメセールで最大75％オフ！定番人気から最新作までが魅力

セガは、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、2月12日から期間限定で「セガ 2月オススメセール」を開催します。 最大75%オフの特価格で、人気タイトルが多数登場します。

セガは2月12日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中のPlayStation 5/PlayStation 4/ Nintendo Switch 用タイトルの一部を対象として、期間限定で最大75%オフで購入できる「セガ 2月オススメ セール 」を開催します。開催期間は、PlayStation Storeが2025年2月26日まで、ニンテンドーeショップが2月25日までです。\今回の セール では、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いた大作RPG『 龍が如く8 』アルティメット・エディションが50%オフ、『 ソニックオリジンズ 』にプレイアブルキャラクターやゲームギアタイトルを加えてさらにパワーアップさせた『 ソニックオリジンズ ・プラス』がスペシャル価格でラインアップします。\また、アトラスからはオリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『 ペルソナ3

リロード』デジタルプレミアムエディションが50%オフ、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』もスペシャル価格で登場します





weeklyascii / 🏆 94. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

セガ セール PS5 PS4 Nintendo Switch 龍が如く8 ソニックオリジンズ ペルソナ3 真・女神転生V

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

セガがインバウンド向けゲームセンターガイドを公開。観光客向けにラインナップやマナーを紹介セガ フェイブは1月20日、訪日外国人旅行者に向けて日本のゲームセンターを紹介するWebサイト「Japanese Game Centers Guide」を公開した。

続きを読む »

高たんぱく・低糖質の「カップヌードルPRO」 味わいはそのまま“塩分25%オフ”でさらにヘルシーに!日清は、「カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ」シリーズ3品を2月24日にリニューアル発売します。高たんぱく・低糖質に加えて、“塩分25%オフ”を実現。

続きを読む »

絶品かっぱえびせんファン×サントリー×カルビー共同開発!ビール醸造家も認めた※1、「金麦〈糖質75%オフ〉」に合う共創品※2『絶品かっぱえびせん 五島灘の塩と甘酢しょうが味』絶品かっぱえびせんファン×サントリー×カルビー共同開発!ビール醸造家も認めた※1、「金麦〈糖質75%オフ〉」に合う共創品※2『絶品かっぱえびせん 五島灘の塩と甘酢しょうが味』 カルビー株式会社のプレスリリース

続きを読む »

「金麦に合うかっぱえびせん」発売 糖質75%オフとコラボ、背景に消費者の“罪悪感”?カルビーは2月3日、「絶品かっぱえびせん 五島灘の塩と甘酢しょうが味」を期間限定で発売する。同商品は、サントリーの「金麦(75%オフ)」に合うおつまみとして共同開発したもの。その狙いは?

続きを読む »

セガ、『Football Manager 25』の発売を中止セガは、『Football Manager 25』の発売を中止することを発表しました。当初は2023年11月27日に発売予定でしたが、今年3月に延期となり、最終的に発売中止となりました。開発はSports Interactiveが担当し、このシリーズはリアル志向のサッカークラブ運営シミュレーションとして高い人気を誇ります。

続きを読む »

セガ、「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」 Steamダウンロードカード購入プレゼントキャンペーン開催セガは、「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」のSteamダウンロードカード購入プレゼントキャンペーンを全国のセブンイレブン店舗で2月10日から3月2日まで開催する。期間中にセブンイレブン店舗で「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」のSteamダウンロードカードを購入すると、購入者全員にSteamのウォレットコード711円分がプレゼントされる。さらに、真島吾朗役の声優・宇垣秀成さんのサイン入り「『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ビジュアルパーカー」が7名、サイン入り「『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ビッグシルエット オリジナルエンブレム Tシャツ」が11名に抽選でプレゼントされる。

続きを読む »