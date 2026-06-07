セガ、新作『クレイジータクシー：ワールドツアー』発表 2027年発売予定

セガが新作タクシーゲーム『クレイジータクシー：ワールドツアー』を発表し、2027年発売を予定。シリーズ初のストーリーモードとオンラインマルチプレイが追加され、PC、Nintendo Switch、PS5、Xboxでプレイ可能。

セガは本日、待望の新作タクシー ゲーム 『 クレイジータクシー ：ワールドツアー』を正式発表した。 本作は2027年に各主要プラットフォームで発売予定で、PC（SteamおよびMicrosoft Store）、Nintendo Switch、PS5、Xbox Series X|Sに対応する。

今回のリリースはシリーズの最新章として注目を集めており、従来の高速タクシー走行だけでなく、初のストーリーモードが搭載される点が大きな特徴となっている。 プレイヤーは主人公・アクセルとして、盗まれた愛車を取り戻すために、世界各地の5つの大都市を舞台に冒険する。 冒険の途中で個性豊かな仲間たちと出会い、さまざまなミッションに挑むことが求められる。 街中ではタクシーでの送迎業務はもちろん、風変わりなサイドミッションも多数用意されている。

これらのミッションをこなすごとに稼いだ報酬で、多彩な車両を入手するとともに、カスタマイズアイテムを使用して自分だけのマシンを作り上げる楽しみが待っている。 車のデザインは細部にわたって調整可能で、外装のステッカーや内装のアクセサリーまで、プレイヤーの個性を映し出すことができる。 本作では、従来の『クレイジータクシー』シリーズで愛されてきたクラシックモードも再び登場する。 時間制限内でできるだけ多くの乗客を目的地へ届け、ドリフトや大ジャンプなどの爽快アクションを織り交ぜながら高得点を狙う。

このクラシックモードは、シリーズファンにとっては最も懐かしい要素である。 さらに注目すべきは、オンラインマルチプレイモードの追加だ。 最大6人で同時プレイが可能で、友人や世界中のプレイヤーと対戦できる。 プレイヤーは自分でカスタマイズした車両を使用して、スピードとテクニックを競い合う。

ゲーム内で取得したスキルや装備を他者に対抗するために活用でき、協調性や競争力を試す場面が多彩に用意されている。 『クレイジータクシー：ワールドツアー』は、単なるタクシー運転ゲームを超え、冒険とカスタマイズ、そして対戦という三要素を統合した総合エンターテインメント作品として位置付けられる。 リリース日が近づくにつれ、公式サイトや各種メディアを通じて詳細な情報やデモ映像が公開される予定で、ファンやゲーマーからの期待は高まっている





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