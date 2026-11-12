セガ、『サカつく2026』最新情報生配信を11月19日に実施

株式会社セガはゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』の最新情報を伝える生配信番組を2026年11月19日に公式YouTubeチャンネルで開催すると発表した。詳細な番組内容や視聴方法について解説する。

株式会社セガは、サッカー育成シミュレーションゲーム『 プロサッカークラブをつくろう ！2026』に関する最新情報を提供する公式番組『サカつくTV ハーフタイムSP'26冬』の生配信を発表した。この特別番組は、2026年11月19日（木）の20時より、株式会社セガの公式YouTubeチャンネルにて配信される。

配信スケジュールと視聴プラットフォーム

配信スケジュールは2026年11月19日（木）午後8時（日本時間）から設定されており、視聴者は株式会社セガが運営する公式YouTubeチャンネルにアクセスすることで番組を視聴できる。対象プラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、iOS、Android、PC（SteamおよびGoogle Play Games on PC）の5種類に広がっており、マルチプラットフォームでの展開が図られている。この生配信イベントを通じて、ゲームの最新アップデート内容や将来の予定が視聴者に向けて共有される予定である。

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ゲームタイトルと公式ライセンス概要

本作の正式名称は『プロサッカークラブをつくろう！2026』で、略称として『サカつく2026』が使用されている。ゲーム内では、Manchester City Football Club、J.LEAGUE、K LEAGUE、JFA（日本サッカー協会）、FC Bayern Munchen AG、BG Pathum Unitedなどの主要なサッカー組織やクラブとの正式なライセンス契約が結ばれている。さらに、adidas Japan K.K.からの公式ライセンスを得ており、adidasのロゴや3-Stripesマークの使用が許可されている。これらの権利関係は、ゲームの公式プロモーション活動において厳格に遵守される必要がある。

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選手名肖像権と商業的許諾の構造

ゲーム内の選手画像および選手名の使用については、FIFPro Commercial Enterprises BVからの正式な許諾を得ている。FIFProはFIFPro Commercial Enterprises BVの登録商標であり、ゲーム内の選手描写の法的根拠となっている。また、MLS（メジャーリーグサッカー）に関連する知的財産権についても、Major League Soccer L.L.C.からの許可を受けている。MLSのロゴ、クラブ識別マーク、そしてMLSPA（メジャーリーグサッカー選手会）のロゴや名称は、MLSPAが著作権や商標権を有しており、これらもゲーム開発において適切な使用が認められている。

コンテンツ配信の戦略的意義

この生配信イベントは、単なる情報伝達だけでなく、ファンとの直接的なコミュニケーションを図るための重要な施策である。株式会社セガは、2026年11月19日に行われるこの番組を通じて、ゲームの進化や機能追加に関する具体的な情報を提供し、プレイヤーの期待を高める狙いがある。ゲームはSteamやGoogle Play Games on PCなどのPCプラットフォームにも対応しており、マルチデバイスでの利便性を維持しながら、コンテンツの質的向上を図っている。この配信は、ゲームの継続的なサポートとコミュニティの活性化に寄与するものと見られる。