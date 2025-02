セガ、『龍が如く』シリーズで若手クリエイターを募集

セガは、人気ゲームシリーズ『龍が如く』の次世代を担う若手クリエイターを広く募集しています。本募集は、2025年2月28日に発売予定の外伝タイトル『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』に関連するもので、ゲームコンテンツをより強化していくための人材を探しているとのことです。

設立以来、アミューズメントマシンのメーカーとして発展し、数々の著名なタイトルの企画・開発を手掛けてきたセガ。そんなセガから2005年に1作目が発売された『 龍が如く 』は、その後シリーズ化され続編・外伝など続々とヒットを生み出し、大人気IPとなりました。その最新ナンバリングタイトルの外伝として、『 龍が如く 8外伝 Pirates in

Hawaii』が2025年2月28日(金)に発売されます。これからも様々な展開を控えている『龍が如く』シリーズは、本イベントにて次世代の担い手となる若手クリエイターから、コンテンツをより強化していくべく即戦力人材までコアメンバーを広く募集しています。1990年創業の「クリエイティブ・ビレッジ」は、プロフェッショナル・エージェンシーとして、『プロフェッショナルの生涯価値の向上』と『クライアントの価値創造への貢献』をミッションに事業を展開しています。映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、舞台芸術、アスリートなど、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業(派遣・紹介)、プロデュース事業(開発・請負)、ライツマネジメント事業(知的財産の企画開発・流通)を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャー、CXO、ライフサイエンスの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大されています





