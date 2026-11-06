スーパーリアル麻雀AC ゲーセンへ28年ぶりの帰還とexA-Arcadia筐体の新設

Steam版好評を受け、1999年以来約28年ぶりにアーケード復帰する『スーパーリアル麻雀AC』。exA-Arcadia専用筐体の製造とHawt Pink Clubブランドでの展開、そして設置店舗の現状について詳述する。

株式会社エンターグラムより発売された脱衣麻雀ゲーム『 スーパーリアル麻雀 Venus Returns』を基盤とし、約28年ぶりにゲームセンターへ復帰するアーケード版タイトル『 スーパーリアル麻雀 AC』の展開が決定した。本作のタイトルに付く「AC」は「Arcade Comeback（アーケード・カムバック）」の略称であり、1999年に稼働を開始した『 スーパーリアル麻雀 VS』以来、長らく遠のいていたシリーズが業務用アーケード市場へ戻ってくることを示している。

Steam版実績と自主基準に基づく開発経緯

2026年8月にPCプラットフォーム「Steam」にて発売された『スーパーリアル麻雀 Venus Returns』は、国内売上ランキングで5日連続1位を記録し、グローバル市場においても最高8位という高い成績を収めた。この圧倒的な反響が、アーケード化へ向けた最大の障壁であった表現基準の確認プロセスを前進させる要因となった。

Also read オーストラリア・韓国のスタートアップ支援拠点と連携協定を締結

開発を手掛けるエリック氏は、業界における自主基準の確認と相談を重ねることで、ゲームセンターでの稼働に向けた道筋を明確にすることができた。これにより、成人向け要素を含む作品であっても、適切なルールやガイドラインに従う限りにおいて業務用として提供することが可能であると判断された。この合意形成が、本作のアーケード版実現を可能にした核心要因である。

Hawt Pink Clubブランドと専用筐体の製造

本作は、一般的なexA-Arcadiaタイトルとは異なる運営・提供形態をとる大人向けアーケードゲームブランド「Hawt Pink Club（ホットピンククラブ）」より発売される。exA-Arcadiaは2019年に登場した業務用アーケードゲームプラットフォームであり、システム基板を導入した筐体に対してゲームカートリッジを交換するだけで新タイトルを稼働できる特徴を持つ。

Advertisement

しかし、麻雀コンパネを製造しているメーカーはほぼ存在しない現状において、本作のためにexA-Arcadiaのシステム基板を新たに製造することが決定された。これにより、筐体の前に座ってボタンで牌を切るという、当時の味わいそのままの操作感を実現する。設置店舗によってはレバーとボタンを併用するプレイスタイルとなる場合もあるが、基本となる操作体系は伝統的な麻雀ゲームの感覚に則っている。

キャラクター継承とアーケード向け調整

本作に登場するヒロインは、遠野みづき、藤原綾、早坂晶、そしてシリーズ初代ヒロインであるショウ子の4人である。キャラクターデザイン、麻雀 gameplay、ご褒美シーン、ボイスといった基本内容はSteam版を引き継ぎつつ、ゲームセンターでテンポよく遊べるよう、一部にアーケード向けの調整が加えられている。

この調整により、短時間のプレイセッションであっても満足度の高い体験を提供することが可能となった。Steam版で好評を博した要素をそのままに、業務用環境におけるユーザーの流動性や回転率を考慮した最適化が行われている。これにより、新規顧客の取り込みだけでなく、既存ファンへのアピールも強化されている。プラットフォーム間の違いを最小限に抑えつつ、アーケードならではの醍醐味を提供する設計となっている。

設置店舗の減少と今後の導入状況

現時点で『スーパーリアル麻雀 AC』の導入が確定しているゲームセンターはまだ存在しない。アーケードゲームは対応する筐体を保有している店舗に対して、導入の判断を委ねる必要があるためである。警察庁の統計データによれば、ゲームセンターの数は1986年の2万6,573店から2025年末には4,184店へと、最盛期の約6分の1にまで減少している。

Advertisement

さらに、成人向けの表現を含む作品を扱える店舗となると、候補となる施設はさらに限定される状況である。専用筐体を製造するコストと、設置を希望する店舗の数のバランスを取りながら、順次導入先を広げていく戦略が予想される。既存のexA-Arcadiaネットワークを活用しつつ、新規筐体の導入を進めることで、シリーズの新たな歴史を刻んでいくことになる。