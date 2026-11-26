「ベルーシュカ」の名で知られ、圧倒的な長身と大胆なポーズでスーパーモデルの草分け的存在となったベラ・フォン・レーンドルフさんが24日、ドイツの首都ベルリンで死去した。87歳だった。姉のカタリーナ・カッペルホフ・ブルフさんが手がける高級ベルトブランドの公式サイトで訃報（ふほう）が発表された。声明では...

姉のカタリーナ・カッペルホフ・ブルフさんが手がける高級ベルトブランドの公式サイトで訃報（ふほう）が発表された。 声明では「1960年代から70年代にかけて、彼女は他の誰にもまねできない形でファッションや芸術、写真の世界を形作った」と述べ、ドイツ人モデルだったベルーシュカさんを「類いまれな女性」「世界的な象徴」としのんだ。1968年のヴォーグ誌に掲載された写真。

毛皮のフードをまとった姿を、フランコ・ルバルテッリ氏が撮影した/Franco Rubartelli/Conde Nast/Getty Imagesベルーシュカさんはファッションブランドや写真家の創作意欲を刺激するミューズだった/Franco Rubartelli/Conde Nast/Getty Images生い立ちには戦争が暗い影を落とした。 父ハインリヒ・フォン・レーンドルフ伯爵はドイツのレジスタンス運動に加わり、ナチスの指導者ヒトラーの暗殺計画に関わったとして44年に処刑された。

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身長183センチを超えるベルーシュカさんは、当時のモデルの中でもひときわ異彩を放っていた。 端正な顔立ちと恵まれた体格を生かし、ドラマチックで前衛的な写真作品を生み出した。1960年代半ばには、世界有数の知名度と報酬を誇るモデルの一人に。