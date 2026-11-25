全日本スーパーフォーミュラ選手権を運営する日本レースプロモーション、王子ホールディングス、ENEOSの3社は11月20日、王子ホールディングスが実証製造に取り組む木質由来バイオエタノールを、スーパーフォーミュラの開発テスト車両用燃料の混合用原料として供給・導入することに合意したと発表した。

全日本 スーパーフォーミュラ 選手権を運営する日本レースプロモーション、王子ホールディングス、ENEOSの3社は11月20日、王子ホールディングスが実証製造に取り組む木質由来バイオエタノールを、 スーパーフォーミュラ の開発テスト車両用燃料の混合用原料として供給・導入することに合意したと発表した。

王子ホールディングスが米子実証プラントで製造した木質由来バイオエタノールを、ENEOSが供給するENEOS EARTH ONE（E10）に配合し、12月9日から鈴鹿サーキットで開催される「合同テスト・ルーキーテスト」の現場でカーボンニュートラル開発テスト車両に実証導入する。 これにより、持続可能な森林資源の有効活用とモータースポーツにおける環境負荷低減を、同時に推進していく。

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背景として、環境負荷低減に向けた対応が求められる中、モータースポーツ界においても持続可能性とトップカテゴリーのレースに求められる高い運動性能・競技性を両立する燃料の開発・導入が進められていることがあるという。 バイオ燃料の確保においては多様化やサプライチェーンの強靭化が重要な課題となっている現状を踏まえ、王子ホールディングスは再生可能かつ非可食の森林資源を活用した木質由来バイオエタノールの実証製造を進めている。

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また、ENEOSはモータースポーツを起点とした次世代燃料の開発・供給網の構築を推進しており、日本レースプロモーションは「SUPER FORMULA NEXT50（ネクストゴー）」プロジェクトを通じて持続可能なモータースポーツのあり方をけん引している。