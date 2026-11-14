スーツアップ、Beta版提供開始でタスク管理コスト削減へ

AI活用のプロジェクト管理ツール「スーツアップ」がBeta版を提供開始。表計算ソフトのような直感的操作性で業務の見える化を実現し、中小企業向けに月額500円からのプランを用意。

AIを活用したプロジェクト・ タスク管理 ツール「 スーツアップ 」は、チームの業務を「見える化」し、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぐ新しいソリューションを提供している。同ツールは表計算ソフトのような直感的な操作を可能にし、チームメンバーが毎日継続的に タスク管理 を行える環境を整備することで、組織全体のオペレーション改善を支援する。特に、AIの力を借りることで 業務効率化 を促進し、大幅な コスト削減 につなげることを目指している点が大きな特徴となっている。

Beta版で進化したタスク管理機能

スーツアップは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供を開始し、機能の充実を図ってきた。β版では、従来のタスク管理に加え、組織管理やコミュニケーション、分析の基本機能が統合された。さらに、一般的な表計算ソフトにはない独自の機能として、タスクひな型の提供、期限通知の自動送信、そして定型タスクの設定などが搭載された。これらの新機能により、チームのタスク管理をよりかんたんに、毎日続けられる体制が構築され、運用の負担軽減に貢献している。

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柔軟なプラン設定で費用負担軽減

サービスの利用料金体系は、規模に応じた2つのプランが用意されている。メインとなるスタンダード・プランは、会社や組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）が基本料金となる。一方、ユーザー数が10名以下の中小規模の会社や組織向けには、事業規模を考慮して費用負担をより軽減するスタータープランが用意されている。スタータープランでは、1人あたり月額500円（税別）という低コストでの利用が可能となっており、予算の限られる小規模チームにもハードルを下げている。

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期間限定のキャンペーンと将来展望

β版のスタートを記念して、スーツアップは特典キャンペーンを実施している。2026年12月31日までは期間限定で初期費用が無料となるため、新規導入の際の敷居をさらに下げている。このキャンペーンは、サービスの本格普及を促進し、より多くの組織がタスク管理の見直しを行うきっかけを提供するものとなっている。導入を迷っている企業や団体にとって、無償で試せる期間は貴重な機会となるだろう。

企業概要と投資家の支援体制

スーツアップを手掛ける企業の設立年月日は2022年12月1日であり、比較的新しいスタートアップとして成長を続けている。株主構成は多様で、経営陣に加え、リスク capital 企業であるmint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOFが名を連ねている。これらの有力な投資家たちの支援により、技術開発と市場拡大の両面での強化が進められている。