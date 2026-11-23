スヴェン・ウルライヒがインタビューで今後の計画を詳しく語り、過去も振り返った。バイエルンで長年控えGKを務めてきたウルライヒは、ある試合と出場を逃した大会を今も悔やんでいる。

現役引退後も「絶対に」ミュンヘンに住み続け、「絶対にサッカーに携わりたい」といい、 バイエルン で働けるなら「ぜひそうしたい」と話す。

「ここは世界的なクラブです。 引退後もここで働き、何かを一緒に築いたり、クラブをさらに良くする手助けをしたりできるなら、ぜひそうしたいです」。 すでにスポーツマネジメントを学んだウルライヒは、将来的には「毎日ピッチに立つよりも、戦略的な仕事のほう」を考えているという。

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「ピッチにはもう十分長く立ってきましたから。 数年後に戦略的な仕事は自分に向いていないと気づいて、やっぱり芝生の匂いを嗅ぎたくなるかもしれませんけどね」ウルライヒはこれまでバイエルンで103試合に出場している。 そのうち、もう一度プレーしたい試合はどれか。

「2018年のレアル・マドリーとの準決勝です」と答えた。 当時、ウルライヒは勝敗を左右するミスを犯し、バイエルンは僅差で敗退した。

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「決定的な失点の場面で、とても不運なプレーをしてしまいました。 ボールを空振りしたんです。 何年たった今も、なぜあれが起きたのか説明がつきません。 GKがほんの一瞬、正しい判断をできなければ、ゴールを許すことがよくあります。

残念ながら、あのときもそうでした。 だから、もう一度プレーしたいんです。 とはいえ、試合全体ではありません。 それまではとても、とてもうまくいっていて、僕も2、3本の良いセーブをしていました。

あの一つの場面だけをもう一度経験して、違う対処をしたいんです」 その2017-18シーズン、ノイアーが中足骨骨折で離脱したため、ウルライヒは数カ月にわたってバイエルンのゴールを守った。 おおむね良いパフォーマンスを見せたものの、最終的にロシアでのW杯に臨むドイツ代表メンバーには選ばれなかった。

「W杯に行くに値したと思います」とウルライヒは語る。 「もちろん、行けていたらうれしかったでしょうね」