スヴェン・ウルライヒがインタビューで今後の計画を詳しく語り、過去を振り返った。長年バイエルンの控えGKを務める同選手は、ある試合と出場を逃した大会を今も悔やんでいる。

現役引退後も「絶対に」ミュンヘンに住み続け、「絶対にサッカーに関わり続けたい」という。 バイエルン で働けるなら「とてもうれしい」とも語った。

「世界的なクラブだからね。 引退後もここで働き、何かを築くことに関わったり、クラブをさらに良くする手助けができたりするなら、ぜひそうしたい」。 すでにスポーツマネジメントを学んだウルライヒは、将来について「毎日ピッチに立つより、戦略的な仕事のほうが向いていると思う。 ピッチにはもう十分長く立ったからね。

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でも、数年後には戦略的な仕事が自分に合わないと気づいて、やっぱり芝の匂いを嗅ぎたいと思うかもしれない」ウルライヒはこれまでバイエルンで103試合に出場した。 そのうち、もう一度プレーしたい試合はどれか。

「2018年のレアル・マドリーとの準決勝だ」と答えた。 当時、ウルライヒは勝敗を左右するミスを犯し、バイエルンは僅差で敗退した。

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「決定的な失点の場面で、ボールを空振りするという、とても不運なプレーをしてしまった。 何年たった今でも、なぜあれが起きたのか説明がつかない。 GKがほんの一瞬でも正しい判断を下せなければ、失点につながることが多い。 残念ながら、あの時もそうだった。

だからもう一度プレーしたい。 といっても、本当は試合全体ではない。 あの場面まではとても、とてもうまくいっていて、僕も2、3本の良いシュートを止めていた。 もう一度やり直して、違う対処をしたいのは、あの一つのプレーなんだ」 2017-18シーズン、ノイアーが中足骨骨折で離脱したため、ウルライヒは数カ月にわたりバイエルンのゴールを守った。

おおむね好調なパフォーマンスを見せたものの、最終的にロシアで開催されたW杯のドイツ代表メンバーには選ばれなかった。

「W杯に行くに値する働きはしていたと思う」とウルライヒは語った。 「もちろん、行けていたらうれしかっただろうね」