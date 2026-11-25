デッキ構築型ローグライクゲーム『Slay the Spire 2』が更新を受け、新キャラクターフール向けに大幅なバランス調整が行われた。多くのカードに弱体化が適用される一方、一部のカードでは強化やレアリティの変更も行われており、開発チームの試行錯誤が続いている。

『Slay the Spire 2』は デッキ構築型 ローグライク ゲーム だ。 対応プラットフォームはPC（Steam）。 前作『Slay the Spire』は2017年より早期アクセス配信が開始され2019年に正式リリース、同ジャンルの金字塔として高い評価を受けている。

その続編となる『Slay the Spire 2』は2026年3月6日に早期アクセスの配信を開始。 本作では、プレイヤーは三層に重なる塔をモンスターとの戦闘を挟みながら登頂する。 カードは塔を登るたびに報酬などから入手し、最終面にむけて最善のデッキを構築していく。 まず、レアの新スキルカードとして「Optimism」が追加。

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手札のすべての悲しみを廃棄し、廃棄したカードと同じ枚数をドローできる。 一方、同様に悲しみ全廃棄の効果を持っていたスキル「成長」にはリワーク。8ブロックを獲得し、手札のランダムな悲しみ1枚を同カードのコピーに変化させるという効果になっている。 そしてスキルカード「百花繚乱」にはリワーク調整。 当初は、矢を放つカードをすべて廃棄し、高火力のアタック「ザ・ショット」を1枚生成するカードだった。

現在は日本語のカード名を「開花」に変更し、1エナジーで手札のカード1枚を「ザ・ショット」へと変える効果になっている。 それに合わせて、「ザ・ショット」も0エナジー・廃棄付きの20ダメージのカードとなっている。 また、レアのアタック「ワー・チョ・キ」には大きく弱体化の調整が実施された。

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「ワー・チョ・キ」は旋律をすべて同時に満たすうえ、アタックとブロックとドローを得る、使い勝手のよい人気カードだ。 今回の調整により、コストが1から2に上昇したうえ、ダメージ量・ブロック量がそれぞれ1減少。 その使いやすさから、さまざまなデッキで愛用されてきたカードだったが、今後はむやみなピックは難しくなりそうだ。 また、パワーカードに向けてもさまざな調整がおこなわれている。

ターンごとにタロットカードを入手するパワー「神話化」には、弱体化の調整がほどこされた。

「神話化」にエセリアルが付与され、アップグレードによってエセリアルが削除されるようになった。 それにあわせて、アップグレード済みの「神話化」でも、生成されるタロットカードはアップグレードされなくなった。 また、タロットカード全般についても多くが弱体化されている。 またパワーカード「調律」はリワークされた。

当初は、ターン終了時にキの旋律を所持している場合、次ターンに最初に使うカードをコストを踏み倒して使用できる効果だった。 リワークにより、キの旋律を獲得するたびに、手札のランダムなカードをアップグレードするという効果へと変更されている。 また、敵を刺矢状態にするたびに全体ダメージを与えるパワー「爆発矢」には強化調整。 基本ダメージが8に上昇したうえ、レアリティがレアからアンコモンに格下げされ入手しやすくなった。

一方、旋律を獲得するたびにドローを得るパワー「モチーフ」は、アンコモンからレアへと変化している。 それぞれ、レアにしては弱すぎる、アンコモンにしては強すぎると評価されていたカード。 入れ替わるかたちでレアリティの調整がされた格好だ。 また前回のアップデートで追加された、無色のアタックカード「私のキラキラ！

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」にも調整が実施。

「所持ゴールド20ごとに、1ダメージを与える」という効果から、「2ダメージを与える。 所持25ゴールドごとに追加攻撃する」 という効果に。 つまり、旧パッチで100ゴールドを所持していた場合は5ダメージだったが、新パッチでは10ダメージとなる。 アップグレードしている場合は、旧パッチでは10ダメージ、新パッチでは15ダメージとなる。

圧倒的なぶっ壊れカードとして、プレイヤーからも弱体化確実の見通しが強かった「私のキラキラ！ 」。 意外にも、カード単体のダメージ量自体はむしろ増大する調整が施されている。 一方、所持ゴールドあたりの攻撃回数は減少したため、筋力や活力による効果は薄くなる。

シナジーによる大幅な大火力は難しくなった格好だ。 今回はv0.113.0で追加されたフールにむけて、大幅なバランス調整が実施された。 ただし弱体化が目立つアップデートとなっている。 まだ登場したばかりの新キャラクターとあって、運営の試行錯誤がつづいているのかもしれない。 今後のアップデートにも注目が集まるところだ。