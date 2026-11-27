スリーシェイク所属メンバーが執筆した『AIエージェント開発ガイド――A2Aプロトコルで実現するエージェント間連携』が12月2日に発売

AIエージェント 開発は、単なる機能実装から複雑なシステムのフェーズへ移行しています。 この複雑なシステムに対応するために、エージェント間の相互運用性を確保することが重要となっています。

A2Aは、上記の課題を解決するためのLinux Foundation傘下のオープンソースプロジェクトとして業界標準になりつつあるプロトコルです。 金融、製造、小売、AI、メディアなど、技術力が求められる領域で、 Google の提唱するSRE の考え方に基づき、クラウドネイティブな技術導入、開発/運用プロセスの支援をしています。

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スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。 またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。