スリーポインテッドスターの起源と充実した機能装備

メルセデスベンツのスリーポインテッドスターは、ダイムラーのエンジンが陸・海・空で活躍するという志を表したブランドシンボルである。1920年代にはラジエター上に立体的に掲げられる存在となり、現在もメルセデスベンツの伝統と品質を示す証として受け継がれている。 外装色は5色から選択できる。通常モデル「E 300 Exclusive (ISG)」の有償オプション「レザーエクスクルーシブパッケージ」に含まれる装備の大部分を標準装備した。エンジンは258PS（190kW）、400Nmを発生する2.0リッター直列4気筒ターボエンジン「M254」を搭載。

スリーポインテッドスター の起源は、ダイムラーの エンジン が陸・海・空で活躍するという志を表したブランドシンボルにある。1920年代にはラジエター上に立体的に掲げられる存在となり、現在も メルセデスベンツ の伝統と品質を示す証として受け継がれている。

外装色は「ハイテックシルバー（メタリック）」「オブシディアンブラック（メタリック）」「MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）」（有償オプション：16万7000円）「MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）」（有償オプション：40万円）、そしてオンラインショールーム限定の「ヴェルデシルバー（メタリック）」の全5色から選択できる。 ■充実した機能装備 通常モデル「E 300 Exclusive (ISG)」の有償オプション「レザーエクスクルーシブパッケージ」に含まれる装備の大部分を標準装備した。

運転席・助手席のシートベンチレーター（シートヒーター機能含む）、後席左右のシートヒーター、エアフィルター・空気清浄・パフュームアトマイザーの3機能を備えたエアバランスパッケージ、ステアリングヒーターなどを搭載する。 エンジンは258PS（190kW）、400Nmを発生する2.0リッター直列4気筒ターボエンジン「M254」を搭載。 エンジンとトランスミッションの間に配置されたISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）により、短時間で最大17kW、205Nmのブーストが可能だ。

トランスミッションは9速の「9G-TRONICオートマチックトランスミッション」を採用し、優れたエネルギー効率と快適性を実現している





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スリーポインテッドスター メルセデスベンツ エンジン トランスミッション 機能装備

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