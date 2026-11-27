「実現すれば世界が大きく変わる」と期待されながら、結局は終わってしまった数々のフードイノベーション構想。そこに宿っていた未来の可能性を、リジェネラティブ・テクノロジーの視点から読み解く。

これまでのフードテックは、新しい技術やプロダクト、大企業とスタートアップの協業などを中心に語られることが多かったが、9回目を迎えた同カンファレンスでの議論の中心は、それらをどのように群化し、産業化し、社会に浸透させていくかであった。

『FUTURES LITERACY 未来という難問を解く』では、自然や生態系、社会の再生成と結びつく「未来を解けるようにするための」技術としてのリジェネラティブ・テクノロジーの可能性が描かれている。 食の領域でその重要性は極めて大きい。 これからのフードイノベーションは、単に食料を効率的に生産し、環境負荷を減らすだけでなく、自然や生態系を再生し、未来に向けて再生成し続ける産業を目指さなければならないのだが、ここに大きな難しさがある。 リジェネラティブであることは、生活者にとって必ずしも目に見える価値ではない。

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例えば、植物工場で生産された野菜や、陸上養殖で育てられた魚がスーパーに並んでいたとしても、多くの生活者には、それが従来の方法で生産されたものとどう違うのか見た目だけではわからない。 食品製造の副産物や、未利用資源を活用したアップサイクルの食品も同様だ。 完成した食品だけを見ても、背景にどのような資源循環の仕組みがあるのかは伝わりにくい。