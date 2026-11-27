それは、私が初めてスマートフォンを寝室に持ち込まずに寝た日のことだった。目が覚めると不在着信が13件あった。

私たちが住んでいるのはニューヨーク市内の集合住宅。 地下のランドリールームへ洗濯に行ったルームメートは、うっかり自分を締め出してしまった。 玄関を開けてほしいと電話をかけても私は眠ったまま。

リビングルームで鳴る電話の音は聞こえなかった。 ルームメートは仕方なく友人の家に泊めてもらい、翌朝のフライト（払い戻し不可）は乗り過ごした。 スマートフォンの使い過ぎやSNS依存に対して厳しい目が向けられる中で、人々は健康と幸福の向上のため、デジタル機器との関係を見直しつつある。 深夜のスマートフォン利用によって10代の睡眠が削られていることは、研究でも示されている。

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だが問題を抱えているのは10代だけではない。 ピュー・リサーチ・センターが9月に発表した調査によると、30歳未満の成人の約62％は、スマートフォン利用で睡眠時間が削られていると回答した。 スマートフォンは寝室に持ち込むだけではない。 ベッドの中でもスクロールを続けている。2022年に発表された調査によれば、回答者は夜、ベッドに入って眠りにつくまでの時間の42％をスマートフォン利用に費やしていることが判明。