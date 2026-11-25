「スマートフォンでオンラインショッピングすると判断力が鈍る」と感じている人は多いはず。ところが、マイアミ大学と香港城市大学の研究チームが「スマートフォンを使用しても判断力の低下は確認されない」という研究結果を発表しました。また、「考える必要なし」ということを示すことでスマートフォンでの購買意欲低下を抑えられることも判明しています。

研究チームはスマートフォンユーザーの商品購入率が低くなる現象を「モバイルコンバージョンギャップ」と呼び、このギャップが生じる心理的メカニズムの調査を実施しました。 デバイスの差が商品購入決定に与える影響を調べるべく「被験者にPCもしくはスマートフォンを与えて、オンラインショップの商品を評価させ、自分の判断がどれだけ正しかったのかを自己評価させる」という実験を行いました。

その結果、スマートフォンを使用した被験者は「自分の判断はあまり正しくない」と自己評価する傾向にありましたが、実際の判断精度は良好であり、スマートフォンを使用したからといって判断力が低下するということはありませんでした。 さらに、研究チームは小売業者と協力して「ニュースレターの購読を促すFacebook広告」に「No thought required! 」というフレーズを含める実験を実施。

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その結果、PCユーザーの場合はフレーズの有無で行動が変化しなかったのに対して、スマートフォンユーザーは「考える必要なし！ 」というフレーズを含んだ広告の方が購読ページにアクセスする可能性が約44％も増加しました。 研究チームは実験結果をもとに「消費者はスマートフォン使用時に自身の思考が浅くなると感じており、購入の可能性が低下する」「スマートフォンの使用が及ぼす負の影響は『意思決定に思考を必要としない』と認識される場合に弱まる」と結論付けています。