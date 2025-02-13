スマホゲームのコントローラーとNintendo Switch有機ELモデル

BACKBONE One、Razer Wolverine V3 Tournament Edition、Nintendo Switch有機ELモデルの製品紹介です。

32GBの大容量オンパッケージ メモリ を搭載しているため、 VRAM 消費の多いゲームや メモリ 消費の多いオフィスソフトやクリエイターソフトを使用する際でも メモリ 不足になるリスクを低減します。BACKBONE One バックボーン ワンは、PlayStationデザインを採用したAndroid・iPhoneに対応のスマートフォン向け ゲームコントローラー です。PlayStation公式ライセンス商品として、PSリモートプレイにも対応し、原神、バイオハザード、ロマサガ、サイレントヒルなどの人気タイトルを快適にプレイできます。\Razer Wolverine V3 Tournament Edition は、Xbox & PCに対応した有線コントローラーです。4つのマウスクリックバックパドル、2つのクローグリップバンパー、高速HyperTriggerによって瞬時に応答します。ホール効果の卓越した親指スティックメカタクタイルアクションボタンと、フローティング8方向キーを搭載し、1000Hzのポーリングレートで高い操作性を実現します。\ Nintendo Switch 本体有機ELモデル Joy-Con

(L)/(R) ホワイトは、国内正規品で、有機ELを搭載した新型スイッチです。Nintendo Switch 有機ELモデルは、鮮明な映像と豊かな色表現を実現します





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ゲームコントローラー Nintendo Switch スマートフォンゲーム VRAM メモリ

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