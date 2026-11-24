スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、セネガルサッカー連盟会長と仲裁人の一人との間で交わされたとされる電話を巡るモロッコ側の主張を、物議を醸す立場に追い込んだ。

ジャーナリストのマラン・サネ氏によると、CASの広報・メディア部門責任者であるヴァネッサ・トレーシー氏は、 セネガル 連盟のアブドゥライ・ファル会長と3人で構成される仲裁パネルのメンバーの一人との間で交わされたとされる電話について、 モロッコ 王立サッカー連盟からの上訴は一切受け取っていないと認めた。

これは、モロッコ側が正式な苦情を申し立てたとする報道と矛盾するものだ。 一部メディアは、モロッコ連盟の法律顧問がCASに書簡を送り、「事件」とされる出来事を報告するとともに、法的措置を取る権利を留保したと報じていた。 問題となっているのは、日曜日にアブドゥライ・ファル会長と、アフリカの大会の決勝を巡る紛争の審理を担当する3人の仲裁人のうちの一人との間で行われたとされる電話だ。 この電話疑惑を巡る報道は大きな議論を呼んだ。

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大陸王者のタイトルを巡る紛争を裁く司法機関が関わる繊細な案件であり、手続きの性質上、独立性と中立性の厳守が求められるためだ。 そのため、紛争当事者の一方と担当仲裁人との接触の可能性を巡る話題は大きな関心を集めたが、違反があったことを示す証拠は公表されていない。 一方、セネガルサッカー連盟は疑惑を断固として否定した。 事務局長のアブドゥライ・セイドゥ氏は上訴に関する話を「架空のもの」と一蹴し、アブドゥライ・ファル会長は本件を担当する仲裁人たちを知らないと強調した。

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また、出回っている接触疑惑への反論として、ファル会長が10月8日に開かれた審問に出席していなかったことも指摘した。 CASによる今回の説明は、本件を巡る緊張と注目が高まるなかで出されたものだ。 大会タイトルを巡る紛争は数カ月に及び、決勝に関する決定への異議申し立てと、正式に王者を確定させようとする法的手続きが絡み合っている。 CASは本日火曜日に裁定を発表し、アフリカネイションズカップ2025決勝を巡る紛争に決着をつける予定だ。

同決勝はピッチ上ではセネガルの勝利で終わったが、その後アフリカサッカー連盟が試合中に起きた出来事を理由に、モロッコへのタイトル授与を決定していた。 裁定の時が迫るなか、注目はCASに集まっている。 疑惑の苦情の真偽、そして出回っている情報が本当に審理の舞台裏で起きたことを反映しているのかが問われている。