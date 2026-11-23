モロッコ紙の報道に対し、関係者はスポーツ仲裁裁判所が再試合を命じる法的根拠がないと説明。CAF決定の支持または取り消しの二つの選択肢が示されるも、最終裁定はまだ下されていない。

同紙は、この案件に詳しく、 モロッコ 側の法務チームに近い関係者の話として、決勝の再試合を命じる裁定が下される可能性を論じることには法的根拠がないと伝えた。 また、それは スポーツ 仲裁裁判所の権限の性質とも相容れないという。

同裁判所の役割は、異議を申し立てられた決定の適法性を審査することに限られ、それに代わる新たな決定を下すことではないためだ。 同関係者によると、モロッコ側は審問の場で、本人が「強力」と評する主張を展開した。 その主張は、セネガル代表がピッチから完全に引き揚げた様子を記録した新たな映像によって裏付けられており、決勝に関するアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定に対する異議申し立ての一環として提出されたものだという。

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ただし同関係者は、こうした証拠の提出によって、モロッコに有利な形で決着することがあらかじめ決まったわけではないと強調した。 セネガルサッカー連盟も同裁判所に自らの主張を提出しており、最終的な裁定は審問の終了と法的審議の完了を経て、仲裁人パネルが下すものだと指摘している。 さらに同関係者は、出されるとみられる裁定の内容をめぐって出回っているリーク情報に惑わされないよう警告した。

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スポーツ仲裁裁判所の審議には厳格な秘密保持が課されており、正式発表前に裁定の内容を断定することはできないとして、そうした情報は信頼できる情報に基づいたものではないと強調した。 モロッコ紙が伝えた法的な解説によれば、同裁判所にはこの案件で主に二つの選択肢がある。 一つは、セネガル代表を0-3の敗戦扱いとしてモロッコにタイトルを与えたアフリカサッカー連盟上訴委員会の決定を支持すること。 もう一つは、その決定を取り消し、セネガルの勝利で終わったピッチ上の結果に戻すことだ。