スポーツ仲裁裁判所はアフリカサッカー連盟の決定を取り消し、ピッチ上で勝利したセネガルをアフリカネーションズカップ2025の王者として認定した。これにより、延長戦での勝利と選手罷業などの騒動を抱えた10か月に及ぶ法的争いに終止符が打たれた。

アフリカサッカー史上でも最も物議を醸した騒動の一つに終止符を打つ劇的な展開となった。 スポーツ 仲裁裁判所はアフリカネーションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟の決定を取り消す裁定を下し、タイトルをセネガルに戻した。

セネガルはピッチ上で延長戦の末にモロッコを1-0で下しており、約10カ月に及んだ法的な争いに決着がついた。 新たな裁定により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブデラ・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。 この試合ではピッチの内外で異例の出来事が相次いだ。 抗議のため、セネガル代表の選手数人がピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。

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その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を再開させた。 試合は延長戦に突入し、パプ・ゲイェが決勝点を挙げた。 これによりセネガルは史上2度目のタイトルを獲得し、自国での戴冠を待ち望んでいたモロッコのサポーターに衝撃を与えた。 試合後の記者会見は中止となり、同監督は翌日に謝罪した。

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一方、アフリカサッカー連盟は決勝での一連の出来事を受け、同監督に5試合の出場停止処分を科した。