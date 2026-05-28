スポルティング・リセウがトッテナムにパルヒニャMFを獲得するためバイエルン・ミュンヘンと交渉

スポルティング・リセウはトッテナムにパルヒニャMFを獲得するためバイエルン・ミュンヘンと交渉しており、選手本人が復帰を強く希望しているため個人条件は後回しとなり、現在はクラブ間交渉が焦点です。トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、パルヒニャを完全移籍で獲得する意向だ。バイエルンから1シーズンレンタルしたこのMFは、来季のクラブ再建の中核と位置づけられている。契約には2600万ポンドの買い取りオプションが付いており、監督はスパーズにその行使を強く求めている。

スポルティング・リセウ が トッテナム に パルヒニャ MFを獲得するため バイエルン・ミュンヘン と交渉していることが明らかになりました。 パルヒニャ は2028年6月までバイエルンと契約しており、年俸総額は約900万ユーロに及ぶという。

スポルティングはバイエルンを放出に導く方策を探っており、移籍金の減額か買取オプション付きレンタル移籍の2案に絞っています。 選手本人が復帰を強く希望しているため個人条件は後回しとなり、現在はクラブ間交渉が焦点です。 トッテナムは過酷なプレミアリーグを17位で終え、最終節で残留を決めた。 それでもパリニャの評価は高い。

ポルトガル代表MFは45試合7ゴール2アシストを記録し、降格回避の立役者だった。 本人は残留を希望していたが、『ア・ボラ』紙によると、現在はポルトガル復帰を強く望んでいるという。 トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、パルヒニャを完全移籍で獲得する意向だ。 バイエルンから1シーズンレンタルしたこのMFは、来季のクラブ再建の中核と位置づけられている。

契約には2600万ポンドの買い取りオプションが付いており、監督はスパーズにその行使を強く求めている。 デ・ゼルビは、過酷なシーズンで示した彼の性格とリーダーシップを高く評価し、「100％必要な選手だ。 このような人材からチーム作りを始めなければならない」と残留の重要性を強調した。 スポルティングとの争奪戦になるかは、まだ不明だ





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

パルヒニャ スポルティング・リセウ トッテナム バイエルン・ミュンヘン ロベルト・デ・ゼルビ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【日本代表】冨安健洋「ここにいるのは当たり前じゃない」２年ぶり代表活動に感慨 - ワールドカップ2026 : 日刊スポーツサッカー日本代表が28日、千葉市内でFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会（6月11日開幕）に向けた国内合宿に臨んだ。初日から活動していた13人に加え、MF… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

【日本代表】エースFW上田綺世「クオリティーも価値も全く違うものに」４年前は45分出場のみ - ワールドカップ2026 : 日刊スポーツサッカー日本代表が28日、千葉市内でFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会（6月11日開幕）に向けた国内合宿に臨んだ。初日から活動していた13人に加え、MF… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »