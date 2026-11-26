プレスリリース スペースデータ、南海トラフ地震で壊れる建物とふさがる道路を街並みの上に示すシミュレーションを開発

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、宇宙AIプラットフォーム「SpaceBrain（スペースブレイン）」の技術を用いて、南海トラフ地震による都市の被害を、建物1棟ごと・道路1区間ごとに推計し、実際の街並みの上に重ねて示すシミュレーションを開発しました。

国の震度分布や3D都市モデルなどの公開データに公的な被害想定の算定式を当てはめ、都市中心部の建物約7.6万棟の全壊の確率、ふさがる道路、通れなくなる橋、収容人数を超える避難所を、街並みを見分けられる状態のまま色で示します。 南海トラフ地震の被害想定は、国や自治体が地域ごとの数字や地図で公表しています。 一方で、住民や企業、行政の現場が備えを考えるときには、「自分の街のどの建物が危ないのか」「どの道路が使えなくなり、避難所までどう動くのか」といった、より細かな単位の見通しが求められます。

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表や平面の地図だけでは、こうした被害の広がりを関係者の間で共有しにくいという課題があります。 こうした認識のもと、スペースデータは、SpaceBrainで進めてきたデジタルツインと物理シミュレーションの技術を生かし、公開データから地震の被害を建物1棟ごとに推計して、実際の街並みの上で示すシミュレーションを開発しました。 都市中心部の建物75,927棟について、建物の位置の震度と、構造・建築年の推定から全壊の確率を求め、色で示します。