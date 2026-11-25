株式会社スペースデータ日中の人の混雑、部品やPCの持ち出し、夜間の外周への侵入に、カメラ・警備員とロボットをどう組み合わせるかを導入前に比較株式会社スペースデータ（本…

日中の人の混雑、部品やPCの持ち出し、夜間の外周への侵入に、カメラ・警備員とロボットをどう組み合わせるかを導入前に比較 株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、ロボットの現場実装基盤「RobotBrain（ロボットブレイン）」の活用例として、工場の見守りを「人（日中の人の流れ）」「モノ（部品やPCの持ち出し）」「敷地（夜間の外周）」の3つの層に分け、それぞれにカメラ・館内放送・警備員とロボットをどう組み合わせるかを、一つの仮想工場の上で導入前に確かめられるシミュレーションを開発しました。

従業員1万人の架空の工場を舞台に、今の運用とロボットを加えた運用を同じ条件で切り替えて比べることができます。 工場では人手不足を背景に、案内・巡回・警備などにロボットを取り入れる動きが広がっています。 一方で、工場で起きる課題は、時間帯と対象によって性質が大きく異なります。 日中は大勢の人が同じ時刻に動き、保管区画では高価な部品やPCが出入りし、夜間は広い敷地の外周を少ない人数で守らなければなりません。

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それぞれに向くカメラの置き方、人の役割、ロボットの機種は違うため、課題ごとにばらばらに導入を検討すると、工場全体でどこに何を置けばよいかが見えにくくなります。 そこでスペースデータは、人・モノ・敷地の3つの層を一つの仮想工場の上で扱い、今の運用とロボットを加えた運用を同じ条件で比べられるようにしました。

・人（日中の人の流れ）：昼休みに1万人が食堂へ向かう混雑をカメラでつかみ、館内放送とロボットの案内で分散させる・敷地（夜間の外周）：車輪では入れない塀ぎわを四足ロボットが、構内の道路を4輪ロボットが受け持つ従業員1万人の工場の昼休み（11時30分～12時30分）を、1人ずつ1秒刻みで動かします。 通路の固定カメラで混み具合と食堂の列をつかみ、館内放送で生産ラインごとに呼び出し、交差点ではヒューマノイドが、通路の分かれ道では4輪の案内ロボットが、空いている食堂へ案内します。

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部品を運ぶ無人搬送車（AGV）やフォークリフトも一緒に扱い、通路が混み始めたら交差点の手前で待たせます。 架空の条件で試算したところ、カメラで列を見ながら生産ラインごとに呼び出す運用では、食堂の平均待ち時間が22.3分から4.7分に短くなりました。 工場の保管区画と工場棟の出入口を題材に、14時～22時の間に35件の持ち出し（承認済み・未承認・まぎらわしい正常を含む）を起こし、固定カメラ・入退室ログ・持出し申請の台帳だけの今の運用と、四足ロボットの巡回を足した運用を比べます。

四足ロボットは固定カメラの死角を巡回し、知らせが出た現場へ先に着いて確かめます。 止める・声を掛けるといった判断と対応は、警備員だけが担います。 架空の条件で試算したところ、四足ロボット2台を足した運用では、知らせから現場で確かめるまでの時間（中央値）が3分12秒から1分4秒に短くなりました。 塀の長さ約1kmの工場の夜（18時～翌6時）を舞台に、外周カメラ10台と警備員2人の今の運用と、四足ロボット2台・4輪ロボット1台を加えた運用を比べます。

四足ロボットは車輪では入れない塀ぎわの死角を、4輪ロボットは構内の道路を受け持ち、異常を知らせると、現場をいちばん早く映せる機体が駆けつけます。 夜の照明は、ロボットのライトが地面や人を照らす様子まで作り込み、人は骨格モデルとモーションで動かしています。 カメラに人が映った瞬間から「不審者らしさ」をゲージで示し、塀をよじ登ると一気に上がります。 塀の乗り越え、カメラに映らない工場の裏での下見、野良犬による誤報に加え、逃げて隠れる侵入者をロボットと監視カメラで追い、警備員が確保する場面も確かめられます。

架空の条件で試算したところ、ロボットを加えた運用では、異常を知らせてから現場で確かめるまでの時間が3分2秒から41秒に短くなりました。 RobotBrainは、現場で動くロボットの導入・運用・学習を支える基盤です。 仮想空間で検証した機種・台数・配置・制御・安全条件を実機へ渡し（Sim to Real）、現場で得られた走行・作業・異常などの実測データを仮想空間へ戻して空間と構成を更新します（Real to Sim）。 この往復を回し続けることで、ロボットは現場で使うほど賢くなります。