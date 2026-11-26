プレスリリース スペースデータ、建設現場に「置いて、動かして、最適化する」シミュレーションを開発

・安全・区画：15種（カラーコーン、バリケード、伸縮ゲート、仮設のフェンス、注意看板、消火器や救急用品の置き場、洗眼器など）・フォークリフト・車両：5種（フォークリフト、平ボディトラック、ダンプトラック、ミキサー車、バックホウ）・作業員：2種（作業員、交通誘導員）足場は、実際の現場の写真などの実データをもとに作成しました。

モジュール式、鳥居型、枠組（914 mm）、モジュール式スターター、検討用足場、現場取合い、共通金具の7系列を、「完成例」「組立セット」「部材」の3段階で選べます。 部材は支柱1,900 mm、横架材610 mm・1,219 mm、作業床1,829×500 mm、階段1,700 mm・1,900 mm上がり、交差筋かい、先行手すり、幅木、ジャッキベースなど、ミリ単位の寸法で用意しています。 配置は、カタログで機材を選び、「空き位置に追加」で自動的に空いている場所へ置くか、「3Dで場所を指定」で画面上の位置を指して置きます。

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置いたあとは位置と向きを調整でき、すでに置いた足場や機材と重なる場合は警告が出ます。 ・空荷で動かす：旋回、ブームの起伏、巻上げ・巻下げをキー操作で行い、微速運転にも切り替えられます。 動かした範囲で周囲の機材や構造物との干渉がないかを確かめます。 ・自分で吊る：単機吊り（1基）と相吊り（2基）を選び、吊り部材（鋼箱桁20 m・18 m、床版パネル、資材パレット）、吊り荷の質量（0.1～100 t）、風速（0～30 m/s）と風向（8方位）を設定して運転します。