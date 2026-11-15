スペースＸ スターシップ 空中回収初成功 NASA月面着陸へ鍵

スペースＸはスターシップの2段目空中回収に初成功。1段目の回収は失敗したが、再使用可能ロケット開発は前進し、NASAのアルテミス計画における月面着陸候補として位置づけられている。

米宇宙企業 スペースＸ は、宇宙船「 スターシップ 」の15回目の無人飛行試験において、発射塔の巨大アームによる2段目の空中回収に初めて成功した。この試験は日本時間15日午前、米南部テキサス州スターベース市の発射拠点から打ち上げられた大型ロケットを用いて行われた。

スターシップの飛行試験と回収結果

13日午後、全高約124メートルのスターシップと1段目の大型ロケット「スーパーヘビー」は打ち上げられた。分離後のスターシップは地球周回軌道に到達し、衛星通信網「スターリンク」の衛星26基を放出した。同機は地球を14周し、打ち上げから約22時間半後に発射塔付近に戻った。

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スペースＸは発射塔に設置された巨大アームを用いて、戻ってきた宇宙船を空中で捕捉することに初めて成功した。この成功により、ロケットの2段目を再利用する技術的な障壁が一つクリアされた。

一方、1段目のスーパーヘビーの回収は失敗に終わった。分離後、発射場へ引き返すためのエンジン噴射中に燃料残量が少ないことを示す警報が発生し、噴射が予定より早く終了した。誘導システムが発射塔への帰還を自動で中止し、機体はメキシコ湾沖合に誘導された。

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スペースＸは、着水の直前に飛行終了システムを作動させ、機体を爆破して回収を諦めた。同社は2024年10月以降、過去に3回、1段目の空中回収に成功しており、主力ロケット「ファルコン９」でも1段目の再利用は定着しているが、2段目の再利用は今回が初めてとなる。

NASA月探査計画との関連性

米航空宇宙局（NASA）は、日本も参加する有人月探査「アルテミス計画」において、スターシップを月着陸船の候補として位置づけている。同計画では、2027年夏に地球周回軌道上でNASAの宇宙船「オリオン」をスペースＸの試験機と順にドッキングさせる予定だ。

ブルーオリジン社の宇宙船「ブルームーン」も同様の候補として挙がっている。NASAは有人月面着陸を2028年に実現させることを目指しており、スターシップの再使用技術の確立は、この壮大な宇宙開発プログラムにおける重要なステップとなる。

スペースＸは、スターシップで2段とも回収し再使用することで、打ち上げ費用の大幅な削減と飛行頻度の向上を狙っている。今回の2段目回収成功は、その目標達成に向けた重要なマイルストーンであり、今後の宇宙輸送コストの構造変革に影響を与える可能性がある。