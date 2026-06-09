スペイン代表、中盤の厚みに確信 デラフエンテ監督「世界最高の6人が揃う」

スペイン代表がW杯前最終テストマッチで快勝。攻撃陣の負傷欠場をものともせず、中盤の選手層の厚さに監督が自信を示した。

スペイン代表 の デラフエンテ監督 が、6月11日開幕のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に向けた最後のテストマッチで快勝した後、中盤の選手層の厚さに自信を見せた。 中盤には世界最高の選手が6人揃っていると語り、チームの強みを強調した。

この試合では、ヤマル（バルセロナ）やニコ・ウィリアムズ（ビルバオ）といった攻撃の主力を怪我で欠いたものの、スペインは開始からボールを支配した。 前半2分、絶好調のFWオヤルサバル（レアル・ソシエダード）がペナルティエリア手前から鮮やかなミドルシュートを決め、代表戦直近11試合で12点目を記録。 その後もスペインは圧倒的に試合を進め、後半8分にはFWジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）のクロスが相手GKに弾かれた後、オウンゴールを誘発した。 後半20分に守備の裏を取られて1点を返されたが、結局3-1で勝利を収めた。

デラフエンテ監督は試合後、センターフォワードの起用について言及。 非常に難しいポジションだが、数多くの選択肢があると語り、ゴールだけに注目すべきではないと指摘した。 選手たちがチームにもたらす貢献は多岐にわたるとし、評価すべきはチームとしてゴールを決めることだと強調。 ボルハ・イグレシアスの出番も必ず来るだろうが、ミケル・メリーノや、サイドでも中央でも素晴らしいプレーを見せているフェラン・トーレスもいると、攻撃オプションの豊富さをアピールした。

中盤については、そのポジションには世界最高の選手が6人揃っていると確信を示し、GKについては、決定は以前から明確であり、問題なければ起用する選手は決まっていると率直に答えた。1次リーグH組に入ったスペインは、15日のカーボベルデ戦で、16年ぶり2回目のW杯優勝を目指す戦いをスタートさせる。 中盤の充実ぶりを武器に、連覇への挑戦が始まる。 デラフエンテ監督の手腕にも注目が集まる





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