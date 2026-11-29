スペインで総選挙が実施され、サンチェス首相の続投が焦点となる。世論調査では国民党とボックスが首位争いを展開し、物価高や移民問題が選挙を大きく左右している。

スペインでは現地29日、全国規模の総選挙の投票が開始された。この選挙の結果により、2018年に就任以来政権を担ってきた中道左派の 社会労働党 、 ペドロ・サンチェス 首相の続投が可能か否かが決定的になる。

現在の世論調査の動向を見ると、中道右派の最大野党である国民党が支持率で首位に立っている。同時に、反移民を公約とする極右政党ボックスの支持も拡大しており、両党が連携して右派政権を樹立するシナリオが現実味を帯びている状況だ。

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経済成長と物価高の矛盾

スペイン経済は近年、2％を超す堅調な経済成長を続けてきた。しかし、家計にとって深刻な影響を与えているのが物価高騰の問題である。10月のインフレ率は4.9％に達しており、生活コストの上昇が市民の生活圧迫を招いている。

この物価高、特に家賃の高騰に対する不満から、抗議デモが全国各地に広がりを見せている。経済指標は良好であるにもかかわらず、国民の生活実感との乖離が政治不安定要因となっている。

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移民政策をめぐる対立

移民問題は選挙の最重要課題の一つだ。今夏には、アフリカ北端にあるスペインの飛び地領セウタへ、モロッコから7万人以上の移民が突入した。この事象は国境管理への不安を国民に広げ、サンチェス政権がこれまで掲げてきた寛容な移民政策に対する逆風を強めている。

サンチェス首相は今年1月、移民は経済に貢献すると主張し、国内に不法就労している外国人に対して滞在許可を与える計画を表明した。申請対象となる人の数はこれまで約120万人に上るとされる。

これに対し、国民党のフェイホー党首はこの政策を強く批判し、移民の受け入れについてはクオータ制を導入して人数を制限すべきだと主張している。ボックスもまた、不法滞在者の追放を掲げ、スペイン社会に寄与しない移民は追放すべきだと訴えてきた。

世論調査と政治的結末

27日に公表された最新の支持率調査では、国民党が32％の支持を得て首位を走る。社会労働党は28％、ボックスは17％で続いている。前回2023年の選挙では国民党が33％を得票して第1党となったが、ボックスは当時12％にとどまっていた。

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国民党とボックスは、地方自治体レベルで既に連立政権を構成しており、国政レベルでの協力関係を排除していない。この連携により、右派による政権交代が起きる可能性が浮上している。

今回の総選挙は、10月に住宅危機への対応をめぐって下院が対立したことをきっかけに、サンチェス氏が前倒し実施を決めたものだった。投票は即日開票され、29日の夜（日本時間30日の未明）に大勢が判明する見通しだ。