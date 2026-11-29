CharlieDevereux[マドリード２９日ロイター]-２９日投開票のスペイン総選挙は、中道右派の国民党（ＰＰ

- ２９日投開票のスペイン総選挙は、中道右派の国民党（ＰＰ）が第１党とな‌る見通しで、極右政党ボックス（ＶＯＸ）と連立を組‌めば過半数を確保できる可能性がある。 その場合、２０世紀の‌独裁者フランシスコ・フランコの統治以来初めて極右が中央政府に加わることになる。

内務省に​よると、開票率７４．９％時点の予測獲得議席はＰＰが１３６議席、ＶＯＸが５０議席。 与党の社会労働党は１１７議席となる見通し。 定数３５０の下院で政権を樹立するには、単独政党または政党連合で１７６議席を確保する必要がある。 投票率は７９．３％で、１９８２年以来の高水準となった。

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ＰＰとＶＯＸの閣僚ポスト配分を巡る交渉は難航が予想される。 ただ、両党はスペインの４自治州で連立政権を組んでおり、既に協力の経験がある。 ＰＰは、不法移民の在留資格を一括し⁠て合​法化する措置を禁じ、第三国への送還を認めるとともに、合法⁠的に受け入れる移民に⁠はポイント制を導入するとしている。 ＶＯＸは、有罪判決⁠を受けた外国人の国外退去や、住宅の入居待ちでスペイン人を優先することを求めている。