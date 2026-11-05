スペインサッカー界、ヘスス・デ・ミゲル選手を追悼する統一キャンペーンを開始

亡くなったヘスス・デ・ミゲルテネリフェFWを追悼するため、RFEFとラ・リーガは全試合で特別な追悼儀式と黒シャツ着用を実施。

スペインサッカー 界は、今月初めに急逝したテネリフェのストライカー、 ヘスス・デ・ミゲル 氏を追悼する異例の一致団結した取り組みを進めている。国内のすべてのプロフェッショナル試合において、サッカー界全体が故人に思いを寄せ続けるための統一アクションが実施される。

RFEFとラ・リーガの共同追悼発表

スペインサッカー連盟（RFEF）、ラ・リーガ、リーガFは共同で、デ・ミゲル氏を追悼する一連の取り組みを発表した。テネリフェのFW（フォワード）は今週火曜日に亡くなり、スペインのスポーツ界に大きな衝撃が広がっている。故人をしのび、11月6日から9日までに予定されている全試合で「いつまでも私たちの記憶に」と題した統一キャンペーンを実施する。

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統括団体は公式発表で、この困難な時期に悲しみを共にしていることを強調した。共同声明では「RFEF、ラ・リーガ、リーガFは、ヘスス・デ・ミゲルのご家族と大切な方々、チームメイト、そしてCDテネリフェに関わるすべての方々に、改めて心から哀悼の意を表します。この困難な時を共に歩んでまいります」と述べている。

試合前の特別儀式と黒シャツ着用

各スタジアムではキックオフ前、先発選手がデ・ミゲル氏の背番号9と「いつまでも私たちの記憶に」という言葉をあしらった特別な追悼シャツを着用してピッチに入る。連帯を示すため、対戦する両チームの選手が交じり合い、月曜日の試合で悲劇が起きたピッチ上の場所で、審判員らと手をつないで半円をつくる。

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試合前の式典は正式な1分間の黙とうで締めくくられ、その前に両チームの主将が最後に入場し、追悼の花を手向ける。黙とう中はスタジアムのスクリーンにストライカーを追悼する画像が映し出され、その後、スタンドとピッチから長い拍手が送られる。

全国大会への拡大と試合中の黙祷

週末にはRFEFとリーガFが主催するすべての全国大会でも1分間の黙とうを行い、スペインサッカーのあらゆるカテゴリーで故人を追悼する。これはプロリーグだけでなく、下部組織や女性リーグなどを含む広範な範囲での一致した行動となる。

追悼行事は試合開始後も続く。主催者によると、背番号9にちなみ、開始9分を過ぎて最初にプレーが自然に止まった際、審判員が正式に試合を中断する。その間に大型スクリーンで追悼映像が流され、試合再開前にファンや同じサッカー界で働く人々が、亡くなったテネリフェの選手に再び拍手を送る機会となる。