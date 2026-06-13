スペイン代表の話題になるプレーヤー「自分はスペイン人だと感じ続ける」

スペイン代表のプレーヤーがメディアの質問に答えた。プレミアリーグでプレーしていることから軽視されているのではないかとの質問には、「そうかもしれないし、そうでないかもしれない。メディアが議論を呼ぶのは当然だ。代表に初招集されたとき、人々は私のことを疑った。自国を代表できるよう、成長するために全力で努力している」と胸を張った。

プレミアリーグ でプレーしていることから軽視されているのではないかとの質問には、「そうかもしれないし、そうでないかもしれない。 メディアが議論を呼ぶのは当然だ。 代表に初招集されたとき、人々は私のことを疑った。

自国を代表できるよう、成長するために全力で努力している」と胸を張った。 チームメイトでバルセロナGKフアン・ガルシアについても「関係は最高だ。 彼はいつも笑顔で意欲的で、スキルも完璧。 一緒にプレーでき光栄だ。

彼がいたからこそバルセロナは楽に優勝できた」と絶賛した。 長期にわたってイギリスに住んでいるためイングランド代表入りする可能性を聞かれると、「一度も考えたことがない」と即答した。 自分はスペイン人だと感じているし、ずっとスペイン代表としてプレーすることを望んできた。 イングランド代表としてプレーしたら疎外感を感じるだろう。

どれだけ長く住んでも、自分はスペイン人だと感じ続ける」。 大会でのスペインの展望については、「欧州王者だが、強豪は多い。 一戦一戦に集中し、自分たちでコントロールできることに注力するだけだ」と語った。 どこまで進めるか、見てみよう」と語り、「どの大会でも好スタートを切れば自信を持てる」と強調した。 特に「厳しい試合になる」と評したカーボベルデ戦でもその重要性を強調した





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