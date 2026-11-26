スペイン人記者のフアンマ・ロドリゲス氏が、レアル・マドリーの首脳陣にキリアン・エンバペを手放し、ノルウェー人ストライカーのアーリング・ハーランドを獲得するよう求め、マドリーの周辺で大きな議論を呼んでいる。同氏は、マンチェスター・シティのストライカーこそがレアル・マドリーのセンターフォワードを担う最良の選択肢になると考えている。

スペイン人記者のフアンマ・ロドリゲス氏が、 レアル・マドリー の首脳陣に キリアン・エンバペ を手放し、ノルウェー人ストライカーの アーリング・ハーランド を獲得するよう求め、マドリーの周辺で大きな議論を呼んでいる。

同氏は、マンチェスター・シティのストライカーこそがレアル・マドリーのセンターフォワードを担う最良の選択肢になると考えている。 ロドリゲス氏の発言は、番組『エル・チリンギート』に出演した際のものだ。 マンチェスター・シティでのハーランドの将来をめぐる話題が増えている中での発言で、同クラブは前監督ペップ・グアルディオラの退任以降に成績が低迷し、あらゆるタイトルの最有力候補の一角として見られてきたかつての姿から遠ざかっている。

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さらに、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則違反をめぐる問題で、下部リーグへの降格にまで至る可能性のある厳しい処分の脅威にさらされていることも、ノルウェー人ストライカーの去就に関する憶測に拍車をかけている。 』が伝えたところによると、ロドリゲス氏は、レアル・マドリーが選手たちの能力を最大限に生かすためには攻撃陣の選択肢を組み直す必要があると考えている。