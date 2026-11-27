マドリード市長がモロッコでのW杯決勝開催に強い反対を表明。スペインのサッカー界への敬意不足を指摘し、ベルナベウやカンプ・ノウでの開催を要望する一方、FIFAの動向が注目される。

モロッコで開催される予定の FIFA ワールドカップ決勝戦の場所を巡り、スペインの市政指導者らが強く異議を唱えている。マドリード市長の ホセ・ルイス・マルティネス＝アルメイダ 氏は、スペインサッカーの世界的な地位を踏まえ、決勝戦開催地としての適格性を疑問視する立場を示している。この動きは、北アフリカでの開催決定に対する欧州側の反発を示す重要な信号となっている。

スペイン市政の対抗姿勢とスタジアム提案

ホセ・ルイス・マルティネス＝アルメイダマドリード市長は、サッカー専門メディア『スポルト』紙のインタビューに対し、明確な反対意見を表明した。市長は「決勝はここで行われるべきだ」と主張し、スペインサッカーが歴史の中で多大な功績を挙げてきたことを強調している。彼は、現在の決勝戦開催地がスペインから決勝の権利を奪取しようとしているかのように感じると述べ、この決定に対する失望感を隠さなかった。

Also read 田嶋氏のFIFA会長選立候補意思表明、欧州各国も速報 欧州や北中米が支持でも現職再選が有力？

市長はさらに、スペイン男子代表、女子代表、そして育成年代の選手たちがすべて世界王者であり、五輪王者であるという事実を指摘した。これらの実績を考慮すれば、決勝戦を開催するに相応しい最高のスタジアムがスペイン国内に存在すると述べている。そのため、決勝がモロッコで開催されることは、スペインサッカー界に対する侮辱であると断じ、自国での開催を強く望んでいる。

マドリード市長が具体的に期待を寄せているのは、レアル・マドリードの本拠地であるサンティアゴ・ベルナベウである。あるいは、バルセロナのカンプ・ノウでの開催も有力視されている。これらの欧州の象徴的なスタジアムは、伝統と技術の高さを象徴する場所として、世界的な注目を集めるイベントにふさわしいと市政側は考えている。市民の間でも、自国開催への期待感が高まっているのが実情である。

Advertisement

モロッコのインフラ整備とFIFAの対応

対照的に、モロッコ側も決勝戦開催に向けて大胆な計画を打ち出している。モロッコ政府は、カサブランカ近郊のベンスリマンに、最新鋭のスタジアムを建設する計画を進めている。このスタジアムの収容人数は約11万5000人であり、過去最大規模の観衆を収容できる巨大施設となる予定だ。この計画は、モロッコが国際的な大イベントを開催する十分な基盤と資金力、そして意欲を持っていることを証明するものとして提示されている。

国際サッカー連盟（FIFA）はまだこの件に関する最終的な決定を下していない。そのため、両陣営の主張は平行線のまま、膠着状態が続いている。FIFA側は、開催地の選定プロセスにおいて、政治的な圧力や特定の国への偏りではなく、公平性と実務的な観点から判断を下す意向を示しているとみられる。しかし、モロッコ側のインフラ拡張プロジェクトは、決勝戦開催の実現性を高める強力な材料となっている。

また、この問題にはFIFAの内部情勢も複雑に絡んでいる。3月18日にモロッコで開催される予定のFIFA会長選挙に、多くの識者の注目が集まっている。この選挙は、現在のFIFAの方向性を決定づける重要なものとなる可能性があるため、決勝戦開催地との関連性についても噂が絶えない。モロッコでの開催決定が、FIFAの政治的な力学と無関係ではないという見方も根強い。

識者の分析と今後の選挙・開催の行方

FIFA会長選挙の候補者名簿には、現会長のジャンニ・インファンティーノ、フランスサッカー連盟会長のフィリップ・ディアロ、そして日本サッカー協会前会長の田嶋幸三の3氏が名を連ねている。この選挙結果が、今後のワールドカップの開催地政策や、モロッコでの大会運営への期待感にどのような影響を与えるかは、まだ不透明である。識者の中には、インファンティーノ氏が再選を果たした場合、何らかの政治的な駆け引きが行われる可能性を示唆する声もある。

Advertisement

一部の識者は、FIFA会長が再選を機に、2010年の南アフリカ大会に続く2度目のアフリカでのワールドカップ決勝開催を発表する可能性があるとみている。この見通しは、アフリカ大陸におけるサッカーの普及と経済的意義を重視するFIFAの姿勢を反映したものであり、モロッコ側にとって希望となる要素でもある。一方で、欧州側は伝統的な強豪国としての地位を守るため、最後の抵抗を試みているのが実情だ。

ホセ・ルイス・マルティネス＝アルメイダ市長は、決勝がモロッコで開催されれば侮辱であるとの見解を一貫して示しており、当然、スペイン代表チームの参加を再考しなければならないだろうと警告している。この脅しのような発言は、FIFAに対してスペイン側の意見を強く伝えるための戦略也可能是し、最終的な決定に至るまでの交渉材料として機能している。スペインサッカー連盟やFIFA本部は、この事態をどのように収拾させるかが問われている。

今後、FIFA側がどのように反応し、モロッコのインフラ整備状況とスペインのスタジアム候補を比較検討するかが鍵となる。3月18日のFIFA会長選挙の結果が出た後、決勝戦開催地に関する正式な発表があるかどうか、あるいは選挙結果が開催地決定に直接的な影響を与えるかは、今後のFIFAの姿勢次第である。両国の主張が収束するまでのプロセスは、国際スポーツ政治の難しさを浮き彫りにするものとなる。