スペイン代表がヤマルとオヤルサバルを欠きチェコ遠征

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、UEFAネーションズリーグのチェコ戦でバルセロナのラミン・ヤマルとレアル・ソシエダのミケル・オヤルサバルの欠場を余儀なくされた。両選手の健康状態と今後の合流計画について詳報する。

スペインサッカー代表は、チェコ代表との次なる UEFAネーションズリーグ の試合において、攻撃陣の中心となる2人の主力選手を欠くことになった。バルセロナに所属する19歳の天才ウイング、 ラミン・ヤマル と、 レアル・ソシエダ のキャプテンである ミケル・オヤルサバル の両名は、プラハへの遠征メンバーから外れることが決定した。この欠場により、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は戦力を整える中で対応を迫られている状況だ。

ヤマルの欠場理由と医療チームの対応

ラミン・ヤマルは、プラハで行われるUEFAネーションズリーグの試合に向けてスペイン代表に同行しない。この若き逸材は、バルセロナがメトロポリターノスタジアムで行われた試合でアトレティコ・マドリーを辛勝した直後、膝に違和感を覚えた。ハンジ・フリック監督率いるバルセロナは、フェルミン・ロペスの2得点により勝ち点3を獲得したが、試合による物理的な負担が蓄積しており、このウインターは代表への合流を慎重に遅らせる方針となった。

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バルセロナのメディカル部門は、19歳のヤマルの体調について代表スタッフと継続的な連絡を取り合っている。飛行機での移動やチェコでの試合参加により症状が悪化するリスクを避けるため、カタルーニャに残って初期治療を受けるのが最善と判断された。スペインサッカー連盟（RFEF）は、メディカルレポートで十分な改善が確認されれば、ヤマルは今週後半に代表へ合流する見込みだと認めている。

オヤルサバルの健康問題と状態

スペイン代表の選手起用に関する悩みは、オヤルサバルの欠場見込みによってさらに増している。ソシエダのFWも木曜夜の試合を欠場する見通しだ。彼は重いインフルエンザ様の症状に見舞われ、ラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルへの移動ができていない。現在はサン・セバスティアンの自宅で休養しており、代表の医師が毎日、体温と全身状態を確認している。

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連盟の声明と今後のスケジュール

RFEFは両選手の状況を明確にするため声明を発表し、今回の代表活動から完全に離脱したわけではないと説明した。「両選手は今後数日中に代表キャンプへ合流し、エスタディオ・メトロポリターノでのイングランド戦に出場できるようになる」と同連盟は述べた。これにより、ファンやメディアの間で懸念が高まっていた二人の健康状態について、一定の安堵がもたらされた形だ。

代表戦への影響と次の試合

これらの欠場により、スペイン代表の攻撃力は大きく左右される可能性がある。ヤマルとオヤルサバルは共にチームの得点源として重要な役割を担っており、その穴を埋める新たな人材の投入が求められている。監督は選手層が薄くなる中で、残された選手たちのパフォーマンスに大きく依存することになる。来週のエスタディオ・メトロポリターノでのイングランド戦が、彼らの復帰と戦力回復の試金石となる。