カーオーディオシステムのアップグレードに興味を持っても、なんとなくの分かりづらさが壁となる。当連載では、その壁の払拭を目指して展開している。まずは「スピーカー」にまつわる抱かれがちな疑問の答を解説している。

さて前回は、カー用の「スピーカー」には「セパレートスピーカー」と「コアキシャルスピーカー」とがあることを説明した。 なお、それぞれには利点と不利点とがあるので前回の記事ではそれを紹介したのだが、今回はどちらを選ぶべきかについて、実情を踏まえてさらに詳しく説明していく。

最初に、前回の内容を簡単におさらいしておこう。 それぞれの利点と不利点とは以下のとおりだ。 まず「コアキシャルスピーカー」は、音がまとまりやすいことが利点だ。

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「ミッドウーファー」の同軸（コアキシャル）上に高音再生用の「スピーカー」である「ツイーター」がセットされているので、左右のchのそれぞれで高音から低音までが1箇所から聴こえてくる。 ゆえにサウンドの一体感を出しやすい。

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「セパレートスピーカー」の方が使われることが多いその理由は主に、サウンドステージが高い位置で展開しやすいからだ。 このことが重視されることが多いのだ。 ステレオとはリアルで立体的な音像を目前にて展開させようとするものだが、「セパレートスピーカー」の方がその目的を果たしやすいのだ。 そして昨今は、純正スピーカー」も「セパレートスピーカー」である場合が増えていて、そこから「コアキシャルスピーカー」へと換装すると、サウンドステージの位置が下がる点において物足りなさを感じてしまうこともある。