スピッツ崎山龍男が交通事故で重傷 緊急搬送されたものの命に別状なしと発表

ロックバンドスピッツのドラマー崎山龍男が11月12日に渋谷区で起きたバイク事故により全身を強打し緊急搬送された。命に別状はないものの治療専念のため、新アルバム発売やtv出演は既存音源などで継続する方針。

日本のロックバンド、 スピッツ のドラマーである 崎山龍男 （59）が、東京都 渋谷区 で発生した 交通事故 により全身を強打し、救急搬送されたことが11月15日に公式サイトを通じて発表された。この出来事は、デビュー35周年という大きな節目を迎えているバンド活動に予期せぬ衝撃を与えている。

事故は11月12日の夕方、崎山龍男が東京都渋谷区にある井ノ頭通りをバイクで走行していた際に起きた。同乗中の乗用車と接触し、後方から追突される形で事故に遭ったと報じられている。直ちに救急車で病院へ搬送され、精密検査や治療を受ける事態となった。

Also read Golden Horn Studios、『1,000,000 POTATOES』成功の背景と生成AI問題の真相

事故の詳細と医師の診断結果

公式サイトからの発表によると、崎山龍男の傷病状況は「命に別状はないものの、全身を強く打っており、しばらくの間、入院・治療・回復に専念する必要がある」という緊急性のある状態である。外傷は広範囲にわたる可能性が高く、即刻の安静と集中的な治療が必要と判断されたことにより、現在の活動参加は当面見送られることになった。

崎山龍男は1967年10月25日に栃木県佐野市で生まれ、1987年にギターの三輪テツヤからの紹介で文化服装学院の同級生である草野マサムネらとともにバンドに参加した。以来、メンバーチェンジなくバンドの一角を支え続けてきたベテランドラマーであり、その存在はバンドの安定感そのものであった。

Advertisement

スピッツのメンバー構成と音楽的役割

スピッツは1987年の結成以来、一度のメンバーチェンジも経ることなく4人体制で活動を続ける国民的人気のロックバンドである。中心メンバーは、ボーカル兼ギターの草野マサムネ、ギターの三輪テツヤ、ベースの田村明浩、そして今回の事故で療養中のドラマー崎山龍男の4人である。崎山の愛称は「崎ちゃん」と呼ばれている。

崎山龍男のドラミングは、歌心を優しく引き立てる表情豊かな演奏と確かなテクニックを持つ実力派として高く評価されている。『ロビンソン』や『ハチミツ』などの大ヒット曲を機に国民的バンドへへと成長する過程で、そのリズム感と音楽性はバンドの屋台骨を支え続けてきた。メンバー間の長年の絆と調和は、スピッツの音楽の根幹を成す要素である。

新アルバム発売とメディア出演への影響

バンド側は、今後の活動について「バンドの意思を尊重し、これから予定しているTV出演では崎山の既存音源を使用して演奏いたします」と明言している。これにより、11月25日に発売が控えている18枚目のオリジナルアルバム『kettle』のプロモーション活動は、草野マサムネら残る3人体制で継続する方針が固まった。すでに収録済みのメディアコンテンツについても、予定通り順次公開される。

また、11月28日に日本テレビ系で放送予定の大型音楽番組『ベストアーティスト2026』への出演も、崎山龍男の代わりに既存の音源を用いて対応することが決定している。これは、ファンへの配慮とバンドとしての責任を果たすための最善の策として選択されたものである。残る3人が全力でパフォーマンスを行うことで、スピッツとしての音楽性を維持し、発信し続けていく意向を示している。

Advertisement

今後のライブツアーと回復の見通し

2027年2月に予定されている音楽フェスや、2027年3月から始まる予定の全国ツアー『SPITZ JAMBOREE TOUR 2027 "kettle"』については、現状では予定通り行う方向で調整が進められている。ただし、崎山龍男の詳しい状況や回復具合を慎重に判断しつつ、必要な情報を随時更新していくとアナウンスされている。

バンド側は、本人の健康状態が最優先であるという立場を崩さず、復帰の日を待ちながら3人での活動を強化していくことを伝えた。ファンの間では、崎山龍男の早期完治を願う声が寄せられており、バンドの今後の動向にも注目が集まっている。メディアにおける対応の柔軟性と、メンバー間の結束がこの危機を乗り越える鍵となるだろう。