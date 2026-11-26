ORIGINAL LOVEやTHE COLLECTORSの元ベーシスト小里誠が26日、インスタグラムを更新。交通事故で救急搬送されて入院中のロックバンド、スピ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ORIGINAL LOVEやTHE COLLECTORSの元ベーシスト 小里誠 が26日、 インスタ グラムを更新。 交通事故で救急搬送されて入院中のロックバンド、 スピッツ のドラマー 﨑山龍男 （59）らとともに毎年12月末に開催している年末恒例の音楽イベントについて報告した。

小里は、12月30日に東京・世田谷の下北沢CLUB Queで開催予定の「KOGA COVER NIGHT 2026」について、「既にニュースで皆さんご存知かと思いますが、先日の交通事故により﨑山くんが現在入院中です。 このことにより至急スピッツのマネージメントと協議した結果、療養のためにも年内は仕事をキャンセルさせたいとの意向で、残念ながら今年年末のカバナイに彼が参加することは難しくなってしまいました」と伝え、「楽しみにされていた皆さんには心よりお詫び申し上げます」とつづった。

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続けて「スピッツ田村くんから直接連絡をいただき、﨑ちゃんがこのカバナイを楽しみにしてくれていた話などを改めて聞き、また彼が復帰した時にこのセッションを継続することこそ大事だと感じ、そんな気持ちを共感してくれる助っ人ドラマーを探していたところ、今回はウルフルズのサンコンJr. が代打参加してくれることになりました！ 」と報告。