ルチアーノ・スパレッティ監督はユヴェントスでのセリエA通算600試合目をヴェネツィアに4-0で勝利して迎え、後半戦での大逆転劇と共にキャリアの目標を語った。

ルチアーノ・スパレッティ 監督は日曜日、 ユヴェントス の指揮官として セリエA での監督通算600試合目を迎えた。 アリアンツ・スタジアムでの ヴェネツィア 戦で後半に圧倒的な戦いを見せた後、自身の去就をめぐる憶測に言及した。

ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、セリエAでの指揮通算600試合目をヴェネツィアに4-0で快勝して飾った。 しかし、この日の前半は厳しい雰囲気に包まれていた。 ユヴェントスはハーフタイムに自軍サポーターからブーイングを浴び、ダヴィデ・ニコーラ監督率いる相手に最終的にこれほどの快勝を収めるとは思えない展開だった。 今後の去就と、イタリアサッカー界で節目となる数字に到達した後の目標を問われたナポリの元監督は、噂を冗談でかわした。

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試合後の取材で「いろいろなことを言われている中、600試合を迎えた後のキャリアの目標は何かって？ 答えは601試合目を迎えることだ。 サッカーでは何が起きるか分からないからね」と笑った。 試合の転機はハーフタイムに訪れた。

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ケリム・アライベゴヴィッチの負傷を受け、ニック・ヴォルテマーデが投入されたのだ。 途中出場のヴォルテマーデは、ウェストン・マッケニーの当たり損ねのシュートが自身の前に転がると、先制点を挙げてすぐさま結果を出した。 このゴールを機に試合は一変し、トゥーン・コープマイネルスが追加点を挙げ、フアン・カバルがヘディングで3点目。 さらに、自ら獲得したPKをランダル・コロ・ムアニが決め、4-0の大勝を締めくくった。

スパレッティ監督は、ハーフタイム後の選手たちの意識の変化をすぐに評価。 最初の45分間には欠けていたチームとしての考え方を、ようやく共有できたと指摘した。 『DAZN Italia』に対し「選手たちは後半、選択し、判断を下し、より流動的にパスをつなぎ、チームとしての考え方を持とうとしていた」と語った。