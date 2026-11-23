ユヴェントスはヴェネツィアに4-0で勝利しランダル・コロ・ムアニがPKで得点したが、ルチアーノ・スパレッティ監督はフランス人FWの中央でのプレーやボール収め方について課題を指摘し、最前線での適応を求めた。

ユヴェントス はヴェネツィアに4-0で快勝し、 ランダル・コロ・ムアニ もPKで得点した。 しかし、 ルチアーノ・スパレッティ 監督はフランス人FWを手放しで評価せず、中央でのプレーに苦しんでいる点を指摘して戦術面での大幅な改善を求めた。

ユヴェントスはヴェネツィアに4-0で快勝したが、コロ・ムアニへの厳しい視線は変わらない。 PKで得点したものの、27歳のフランス人FWはトリノのクラブを率いるスパレッティ監督から引き続き厳しく評価されている。 中央でのプレーに苦しむ点を監督が指摘の取材に応じたスパレッティ監督は、過密日程のためコロ・ムアニを典型的なセンターフォワードとして起用する必要があると説明した。 両サイドにはすでに多くの選択肢があり、フランス代表FWは最前線を担う役割に適応しなければならないと強調した。

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スパレッティ監督は「これだけ試合があるので、中央にもう1人ストライカーが必要だ」と述べ、こう続けた。

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「右にはウイングが3人いる。 ［フランシスコ・］コンセイソン、［エドン・］ジェグロヴァ、ニコ・ゴンサレスだ。 左には［ケリム・］アライベゴヴィッチ、［ケナン・］ユルディズ、［ジェレミー・］ボガがいる。 彼には最前線でプレーするよう促さなければならない」さらにスパレッティ監督は、コロ・ムアニが中央でプレーする際の、ボールを収めるプレーに具体的な課題があると指摘した。

「彼は背後を狙うスペースを見つけられなければならない。 中央で、背後にDFを背負ってボールを受けると、プレーしづらそうだ。 今はエカトルもいるが、彼にも最前線でプレーしてもらう必要がある」