スパルタ出身の兄弟、カーボベルデ代表で共にW杯出場を夢見る

オランダ・スパルタ・ロッテルダムのユース出身で、現在はカーボベルデ代表として活躍するラロスとデロイ・ドゥアルテ兄弟。ライバルでありながら互いを高め合った幼少期から、共にW杯出場を目指す現在までを綴る。

オランダエールディビジの スパルタ・ロッテルダム で育った ドゥアルテ兄弟 は、今や カーボベルデ代表 の中心選手として活躍している。 兄のラロスは中盤のダイナモ、弟のデロイは攻撃的MFとして知られ、幼少期から互いに刺激し合いながら成長してきた。

あるインタビューでラロスは語る。

「僕はスパルタのユースで世代を飛び級し、いつも目立っていた。 一方でデロイは最初はあまり注目されず、僕の影に隠れていた。 でも彼は後に才能を開花させたんだ。 」 二人の道は一時的に分かれた。

ラロスが16歳でPSVアイントホーフェンに移籍したとき、それは弟にとってプラスに働いた。

「変な言い方かもしれないが、僕のPSV移籍はデロイにとって良かったと思う。 スパルタでは僕たちを比較されることが減り、彼は自分のペースで成長できた。 実際、僕がアイントホーフェンでプレーし始めてから、彼の成長は急速だった。 結果的に彼は僕より先にプロデビューを果たしたんだ。

お互い、相手の成功を心から願っているよ。 」 数年後、二人はスパルタのトップチームで再会し、共にピッチに立つ機会を得た。 ラロスにとってそれは運命的な瞬間だった。

「古巣に戻り、弟と一緒にプレーできたのは夢のようだった。2019年にエールディビジ昇格を果たした時は、生涯忘れられない思い出だ。 」デロイはオランダ代表ユースでジャスティン・クライファートやドニエル・マレン、コディ・ガクポ、ノア・ラングと共にプレーした実績を持つ。 しかし、彼は後にカーボベルデ代表への鞍替えを決断。2022年3月、22歳でデビューし、現在までに30試合以上に出場している。 一方、ラロスは2024年1月にカーボベルデ代表デビューを果たし、すでに17キャップを数える。

彼は中盤でアブデルハク・ヌリやフレンキ・デ・ヨングと共にプレーした経験を持ち、来夏のワールドカップがキャリアの絶頂期になると期待されている。

「アフリカネイションズカップ出場は夢が叶った瞬間だったが、弟と一緒にワールドカップに出場することが究極の目標だ」とラロスは語る。 現在、カーボベルデは2026年ワールドカップ予選でグループHに入っており、スペイン、ウルグアイ、サウジアラビアという強豪と対戦する。 突破は容易ではないが、ロッテルダム出身の選手を多く擁するチームにとって、予選突破だけでも歴史的快挙となる。 兄弟は互いの成功を祝い合いながら、さらなる高みを目指す。

ラロスは「デロイには自分以上のものを願っている。 彼が代表で活躍する姿を見ると誇りに思う。 そして、私たちが共に世界の舞台に立てる日を心待ちにしている。 」と笑顔で締めくくった





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