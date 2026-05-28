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スバル新型インプレッサ、拡大した衝突被害軽減ブレーキとパーキングセンサーを全車標準装備

自動車 News

スバル新型インプレッサ、拡大した衝突被害軽減ブレーキとパーキングセンサーを全車標準装備
スバルインプレッサ衝突被害軽減ブレーキ
📆5/28/2026 11:21 AM
📰car_watch
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スバルは新型インプレッサに、単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を全車標準装備。検知対象を自動二輪車・自転車に、対応シーンを交差点内の出合い頭や右左折時対向などに拡大。さらにフロントパーキングセンサーと低速前進時ブレーキサポートを新設定。グレードを整理しターボの「BUSTER TURBO」新設、PA-SやPCを廃止、PAにCVT採用。全車が「サポカーSワイド」及び「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当。

株式会社 スバル は、新型「 インプレッサ 」に 衝突被害軽減ブレーキデュアルセンサーブレーキサポートII 」を全車標準装備すると発表した。 このシステムは単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせ、検知対象を従来の四輪車・歩行者に加え、 自動二輪車 自転車 へ拡大。

対応シーンも、先行車追突、対歩行者に加え、交差点内での出合い頭や右左折時対向シーンなど幅広い状況で作動する。 さらに、フロントバンパーに内蔵した4つの超音波センサーによるパーキングセンサーを設定。 障害物との距離をブザー音とメーター表示で通知し、衝突危険性が高まると低速前進時ブレーキサポートが作動。 これは衝突回避または被害軽減を支援する。

グレード体系は整理され、ターボ車の要望に応え「BUSTER TURBO」を新設。 一方で「PA-S」「PC（5MT車）」を廃止。

「PA」グレードには新たにCVTを採用し燃費と静粛性を向上させた。 全車が経済産業省・国土交通省が普及推進する「サポカーSワイド」および国土交通省の「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。 これらの装備により、多様な交通環境における安全性を高め、特に交差点や自転車・オートバイが多い situation でも安心して運転できるよう支援する

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