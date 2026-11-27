スバルの主力ハッチバック『インプレッサ』は、2028年前後にフルモデルチェンジする可能性がある。次期型の焦点は、兄弟車『クロストレック』が採用する2.5Lストロングハイブリッド「S:HEV」を初めて搭載するかどうかだ。

スバルが2026年9月17日に発表した商品改良で、日本国内向けインプレッサは2.0L水平対向4気筒ガソリンエンジンを搭載する「Smart Edition」に一本化された。 従来のマイルドハイブリッド「e-BOXER」は設定を終了した。

クロストレックも同日に商品改良を発表し、全グレードを2.5Lストロングハイブリッドの「S:HEV」に統一した。 燃費はWLTCモードで19.5km/L。 基本的な車体構造を共有する両車だが、インプレッサがガソリン車、クロストレックがストロングハイブリッド車という構成になった。 クロストレックのS:HEVは、2.5L水平対向4気筒エンジンに駆動用と発電用の2基のモーターを組み合わせるシリーズ・パラレル方式だ。

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駆動用モーターの最高出力は88kW（約120ps）、最大トルクは270Nm。 モーターの駆動力を積極的に使い、前後輪をプロペラシャフトでつなぐ機械式AWDを採用する。 次期インプレッサにS:HEVを搭載すれば、全高の低いハッチバックの低重心を生かし、クロストレックとは異なる旋回性能を引き出せるかもしれない。 モーター駆動によって、アクセル操作に対する加速の反応も向上しそうだ。