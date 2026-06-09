スバル フォレスターとトヨタ RAV4の価格・サイズ比較：扱いやすさと存在感の選択肢

2023年5月の商品改良でツーリング系が追加されたスバル・フォレスターと、ハイブリッド・PHEV中心のトヨタ・RAV4を価格帯・ボディサイズ・特徴から比較。日本の道路環境に適した車選びのポイントを解説する。

まず価格面から見ていこう。 スバル・フォレスターは1.8L直噴 ターボ エンジン搭載のツーリングが385万円、ツーリングEXが399万3000円。 またストロング ハイブリッド のXブレークS EXは452万1000円、プレミアムS EXは464万2000円となっている。2023年5月21日の商品改良により、 ターボ 車にツーリング系グレードが加わったことで、400万円を切るアイサイトX搭載のグレードまで選択肢が広がったのは大きなポイントだ。

これにより、価格を抑えつつ最新の安全装備を得たいユーザーにも対応できるラインアップが整った。 一方でトヨタ・RAV4は、ハイブリッドのアドベンチャーE-Fourが450万円、Z E-Fourが490万円。 プラグインハイブリッド（PHEV）のZ E-Fourは600万円、さらにGRスポーツE-Fourは630万円と、全体として高価格帯の設定だ。 現行RAV4はハイブリッドとPHEVを中心に据え、上級指向の強いラインナップとなっており、価格面でもフォレスターを上回る傾向がある。

ボディサイズを比較すると、フォレスターは全長4655mm、全幅1830mm、全高1730mm、最低地上高220mm。 RAV4はZグレードで全長4600mm、全幅1855mm、全高1685mm、最低地上高195mm、アドベンチャーは全長4620mm、全幅1880mm、全高1685mm、最低地上高195mmとなる。 RAV4はグレードによって全幅が異なり、アドベンチャーはよりワイドでタフな外観を強調した仕様だ。 日本の一般的な道路環境や駐車場事情を考慮すると、全幅1830mmに収まるフォレスターの方が扱いやすいと言える。

狭路や狭い駐車場での心理的負担は少ない。 対照的にRAV4は、Zでも1855mm、アドベンチャーでは1880mmのワイドボディを誇り、車格感・存在感・堂々とした風格が魅力となる。 全高はRAV4の方が低く、より安定感のあるスタイルを演出するが、全幅の広さは都市部では扱いにくさにつながる場面もある。 フォレスターは実用性と扱いやすさを重視した性格であり、RAV4はボディサイズとデザインで強烈な Presence を放つ性格と見るべきだろう。

総合的に、日常の使いやすさとコストパフォーマンスを重視するならフォレスターが有力な選択肢となる。400万円を切るターボ・ツーリング系は、経済性と実用性のバランスが良い。 一方で、外観の迫力やブランドイメージ、電気自動車的な爽快な走行味を求めるならRAV4のハイブリッドやPHEVが選択肢に入る。 特にPHEVは電動走行の可能性を広げ、環境意識の高いユーザーにもアピールする。 車選びでは、単に価格やスペック比較だけでなく、自身の生活環境と求めるイメージ、そして長期的な所有コストも考慮に入れる必要がある





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