スバル、群馬県矢島工場で新しい電気自動車の製造を開始

スバルは、群馬県矢島工場で新しい電気自動車（BEV）「トレイルシーカー」と、その姉妹車「トヨタbZ4Xツーリング」の製造を開始した。スバルは、変動の著しいマーケットの様相に対応するため、混流生産にこだわっている。スバルは、既存のラインを高性能化して、混流生産を実現している。

スバル は、 群馬県 矢島工場 で新しい 電気自動車 （ BEV ）「トレイルシーカー」と、その姉妹車「トヨタbZ4Xツーリング」の製造を開始した。 工場は、既存のエンジン車とともに、年産100万台の規模を誇る スバル の完成車の生産拠点の一つである。

スバルは、変動の著しいマーケットの様相に対応するため、混流生産にこだわっている。 混流生産とは、異なるエンジン車とBEVを同一のラインで生産することを指す。 スバルは、既存のラインを高性能化して、混流生産を実現している。 混流生産は、スバルが得意としてきた「変種変量短生産」に根ざしている。

スバルは、1970～1980年代には日産の「サニー」を、本社工場で生産していた実績があり、1990年代には日産の「パルサー」を矢島工場で生産していた。 スバルが得たノウハウは、今日でも役立てられている。 スバルは、太田の本社工場、矢島工場からの距離は、4kmである。 スバルは、大泉町にパワーユニット工場を持っていたが、新工場は、その中身を入れ替えたものではない。

新工場は、隣接するさら地に、イチからつくり上げるホントの新工場である。 スバルは、ラインについては、混流生産による部品や工程の変化に対応するべく、それらを吸収するサブラインを設けてメインの工程を短縮＆効率化。 車種の違いによる工程のアンバランスを抑制するべく、仕様差の検査や各工程の自動化も推し進めている。 スバルは、AIの活用で、外部の状況を認知するセンサーと、実際の行動を可能とする「ロボットの体（この場合は自律走行搬送車か）」を併せ持つフィジカルAIの導入により、構内物流を知能化。

いずれは物流に割く人員を50％減らしたいとのことだった。 さらに将来的には各検査工程など、物流以外の領域にもフィジカルAIを導入。 大仰なラインのつくり替えなどなしに、生産される製品の変化に柔軟に対応するSDF（ソフトウエア・デファインド・ファクトリー）を目指すとのことだった。 スバルは、混流生産と、需要の変動を吸収する「ブリッジ生産」（同一の車種を複数の工場でつくれる体制のこと）により、高度に柔軟な生産体制をグローバルで構築。

他社が「ピンチ！ 」と青ざめる環境の変化を、逆にチャンスにできる仕組みを整えていくつもりのようだ





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スバル 群馬県 矢島工場 電気自動車 BEV 混流生産 変種変量短生産 変動の著しいマーケット

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