スバル・ゲッタウェイ搭載車両をリサーチ！BEVシリーズ最新車ですね！

販売店に届いているユーザーからの反響について、 スバル ディーラーに問い合わせてみました。 この新型車は、 ゲッタウェイ と名付けられたこの新型車は、カジュアルスタイルやトレイルランニングを愛する スバル の BEV （ バッテリー電気自動車 ）シリーズ第4弾モデルとしてデビューしました。

ゲッタウェイという車名には、気分転換に出かけることという意味があり、家族や友人と一緒に冒険へ繰り出し、豊かな時間を過ごしてほしいという想いが込められています。 ゲッタウェイの外観は、先進性と存在感のある佇まいを表現しており、内装については、インパネまわりの造形をすっきりとした横基調とし、開放的で居心地のよい室内空間を表現しています。 その結果、全列で大人がゆったりと過ごせる広さを確保しており、電動格納式の3列目シートを倒せば、広大なラゲッジスペースが出現し、多人数での長距離移動を快適にサポートします。

サスペンションや電動パワーステアリングのセッティングやAWD（全輪駆動）制御には、スバルが培った技術を取り入れ、意のままに操ることができる走りをもたらします。 バッテリー容量は77kWhと95.8kWhの2種類を用意し、多様な用途やライフスタイルに対応。95.8kWhのモデルでは、一充電航続可能距離（開発試算値）約300マイル（約480km）以上を確保し、スバルのBEVラインナップにおいて最大となっています





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