スバル フォレスター ツーリング新グレード発表 価格と実用性のバランスが光る

スバルはフォレスターに新グレード「ツーリング」を追加。無塗装ブラックの外観と上質な内装、充実した実用装備を兼ね備えながら、価格を抑えたコストパフォーマンスの高いモデルとして注目される。グレード体系の簡素化とあわせ、ユーザーが選びやすいラインナップへと刷新。市場の価格高騰の中でのリーズナブルな価格設定が評価されている。

この 新グレード 、 ツーリング は装備と価格のバランスを徹底的に追求し、高い コストパフォーマンス を実現したスタンダードな位置づけのモデルとして登場しました。 SUVとしての力強さとタフな印象を強調する外観デザインが特徴で、フロントとリアのバンパーガード、サイドクラッディングには傷が目立ちにくい無塗装のブラックを採用。

足元にはダークメタリック塗装と切削光輝を組み合わせた18インチのアルミホイールを装着し、全体を引き締めています。 内装はシンプルながらも細部へのこだわりが感じられる上質な空間で、ブラックとグレーの2色でコーディネート。 シート表皮にはファブリックとトリコットを組み合わせ、ブルーステッチでアクセントを加えました。

インパネのトリムや加飾パネルにはブラックまたはプラチナのカラーに映えるブルーステッチとシルバー塗装を施し、本革巻のステアリングホイールやシフトブーツにもシルバーステッチやブラックの加飾をあしらうなど、落ち着いたデザインに仕上げられています。 実用的な装備も充実しており、運転席にはアクセスキーに連動するシートポジションメモリー機能や10ウェイパワーシート、後席左右にはシートヒーターを標準装備。 さらにETC2.0車載器キットも組み込まれました。 ツーリングの登場に合わせ、全体のグレード体系も一新。

従来はメーカーオプションやグレード展開が多岐にわたっていましたが、今回の年次改良（Cタイプ）を機に、ユーザーが選びやすいシンプルな構成へと刷新されました。 具体的には、高度運転支援システム「アイサイトX」搭載モデルを中心に統合され、アイサイトX非搭載モデルの一部は廃止。2.5リッターストロングハイブリッド「e-BOXER」モデルでは「Premium S：HEV EX」と「X-BREAK S：HEV EX」を軸とし、1.8リッターターボモデルは「SPORT EX」系へ集約されました。

車両本身の商品力も高められ、全車標準装備のスマートリアビューミラーの画質向上やワイヤレス充電器の給電性能強化が図られています。 ストロングハイブリッド車はAC100V・1500Wのアクセサリーコンセントが標準装備となり、車体側面のe-BOXERオーナメント廃止により外観はすっきりしました。

市場全体で車両価格が高騰する中、今回の価格設定は驚きと好意的な受け止め方が多く、「現行フォレスターは400万円を超える上級モデルばかりで手が出しにくかったが、安いモデルが登場して嬉しい」「まさにスバルの良心を感じる価格設定」といった声が上がっています。 装備を厳選して価格を抑えたツーリングですが、安っぽさを感じさせない点も評価されています。

「シートヒーターやパワーシート、ETCまで最初から付いていて過不足がない」「実用装備がちゃんと押さえられているので十分満足できる」とコストパフォーマンスの高さが支持され、無塗装ブラックの外観デザインについても「傷を気にせずガシガシ使えそう」「フォレスター本来のタフな道具感がある」「派手な装飾がない無骨なスタイルが、むしろ男前でかっこいい」など、SUVらしい力強さを評価する意見が多く見られます。 総じて、実用性と走りの良さを賢く手に入れたいユーザーから熱い視線が注がれています





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