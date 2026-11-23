トヨタ元エンジニア多田氏はニューヨークショーでスバル新型インプレッサの売れ行きを疑い株価を売却したが、その後の大ヒットにより保有株は5倍に跳ね上がった経緯を明かす。

2011年、アメリカで開催されたニューヨークショーにおいて、 スバル が新型4代目 インプレッサ を発表した瞬間、自動車エンジニアの 多田氏 は「この車はセールスが期待できない」と直感的に判断しました。しかし、その予測は完全に裏切られ、モデルは市場で大幅な成功を収めました。この出来事は、 多田氏 自身の投資判断における大きな誤算としても記憶に残る事例となっています。

ニューヨークショーでの初見評価と株式売却

多田氏はスバルの株を長年保有しており、2008年から2009年にかけてトヨタ自動車とスバルが「86」と「BRZ」の共同開発を開始した際、新型「86」の発売によりスバルの株価が上昇することを期待していました。しかし、2011年のニューヨークショーで新型インプレッサのデザインや形状を目の当たりにした際、多田氏は「これは売れないだろう」という否定的な印象を持ちました。この判断から、帰国すると同時に保有していたスバルの株をすべて手放す決断を下しました。売却時の利益は購入時と比較してわずかな値上がり程度に留まりましたが、その後の展開は予想を遥かに超えるものとなりました。

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株価の急騰と投資判断の失敗

多田氏が株式を売却した後、4代目インプレッサは予想に反して大ヒットを記録しました。その他の要因も重なり合い、スバルの株価は多田氏が購入していた時の約5倍まで急上昇しました。この結果を受け、多田氏は自分の市場予測が外れ、投資において大きな失敗を犯したと自らを振り返っています。この痛切な経験は、彼のキャリアにおいて非常に強く記憶に残るエピソードとして語られています。多田氏は「売れないと思った車は実際売れず、売れると思った車はだいたい売れている」と自嘲気味に語り、自身のクルマを見る目線が意外にも確実であったことを改めて実感したと述べています。

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ブランド戦略の転換と一般層への浸透

4代目インプレッサの成功背景には、スバルのブランドポジショニングが劇的に変化したことが挙げられます。それまでのスバルは、「4WDで悪路に強い」「ラリーで活躍できるスポーティーな走り」を特徴とし、マニアックなクルマ好きが選択するニッチなブランドという位置づけでした。しかし、この頃から「アイサイト」を中心とした安全技術への注力を前面に掲げ、「安全・安心のスバル」というメッセージを強めました。テレビCMなどのイメージ戦略も大きく刷新され、一部のマニア向けから、一般の家庭が気軽に選べるファミリーカーとしての安心ブランドへと脱皮することに成功しました。

多田氏の経歴と専門性の示唆

1957年生まれの多田氏は、大学卒業後にコンピューターシステム開発のベンチャー企業を立ち上げた後、1987年にトヨタ自動車に入社しました。ABSやWRカーのシャシー制御システム開発などの経験を経て、「bB」「パッソ」「ラクティス」の初代モデル開発を手掛け、2011年には製品企画本部ZRのチーフエンジニアに就任しています。富士重工業（現スバル）との共同開発によりFRスポーツカー「86」を、BMWとの共同開発で「GRスープラ」を世に送り出した実績を持ちます。2021年1月にトヨタを退職するまで、社内最高ランクの運転資格を持つなど、ドライビングの腕前でも知られる技術者でした。こうした豊富な経験を持つ彼でさえも予測を誤ったことは、自動車市場の予測難しさと、消費者の嗜好がどのように変化したかを示す重要な事例と言えます。