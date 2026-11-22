2026年4月発売のスバルWRX STIスポーツ#は、日本仕様WRX初となる6段MTと、部品重量公差の均等化によるFA24エンジンバランス向上が特徴。限定生産による高剛性シャシーと空力パーツの組み合わせが、独自の走行性能を実現している。

スバルが2026年4月に発売した数量限定コンプリートカー「 スバルWRX STIスポーツ# 」は、現行WRXにおいて初めて 6段MT （マニュアルトランスミッション）を搭載したモデルとして注目を集めている。この車両は、日本仕様の VB型WRX の歴史において、マニュアルミッション車が採用される新たなマイルストーンとなる発表であった。STI（SUBARU TECHNOLOGY INTERNATIONAL）が専門的に手掛けるこの車両は、純正の高性能部品を用いたボデー強化と、エンジン性能の极致化を両立させている。

FA24エンジンのフルバランス化と部品選別技術

WRX STIスポーツ#の技術的基盤は、2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジン「FA24」のフルバランス化にある。スバルは、ピストン、ピストンピン、コンロッドといった主要内部パーツの重量公差を均等化し、エンジンの回転効率と振動抑制を追求した。さらに、クランクシャフトやフライホイール、クラッチカバー、クラッチディスクといった回転関連部品においても、回転バランス公差が少ない部品を厳密に厳選して組み上げている。この徹底した選別作業により、従来の量産車とは異なる滑らかで高回転まで伸びのあるエンジン特性が実現されている。

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専用チューニングのシャシーとサスペンション構成

シャシー面では、車種ごとに調律が必要な限定装備品が複数採用され、剛性と走行安定性を高めている。具体的には、「フレキシブルドロータワーバー フロント」、「フレキシブルドロースティフナー フロント」、「フレキシブルドロースティフナー リア」の3点が標準的に搭載される。タワーバーについては、従来のピロボールタイプから変更され、あらかじめプリロードをかけて車体の遊びを詰めるドロータイプへと進化している。この設計は、各車体の個体差に対応するために専用チューニングが施され、市販品ではなく同車専用の限定装備として提供されている。

試乗車には、さらに高性能なオプションパーツが追加装備されており、空力性能とハンドリング精度が大幅に向上している。ドライカーボン製の大型ウイングをはじめとする空力パーツ、ラテラルリンクセット、そして18インチ鍛造アルミホイールなどが採用され、車両の空力バランスとコーナーリング性能を強化している。これらのパーツは、STIのコンプリートカーとしての風格と、Track Dayやサーキット走行での信頼性を担保するものとなっている。

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ZF製ダンパーの特別制御と市販化なしの事情

足回りでは、ZF製の可変ダンパーが搭載されており、ここに特別な減衰力制御が施されていた。この制御プログラムは、STIのコンプリートカーである別モデルと同じ減衰力制御が適用されており、試乗車を通じてその性能を引き出していた。しかし、スバルSTIは、この減衰力制御が「こういうこともできますよ」という技術的な取り組みの一例、すなわち一つのテストケースとして試乗車に採用されたものに過ぎないと明確にしている。したがって、この特定の減衰力制御プログラムが他の市販車に展開される予定はないと発表されている。

スバルWRX STIスポーツ#は、2026年4月の発売以降、數量限定での販売が続けられており、多くのパフォマンスカー愛好家から高い関心を集めている。6段MTの採用とFA24エンジンの精密バランス調整、そして専用サスペンションの組み合わせは、単なるパーツ交換以上の、スバル技術の結晶とも言うべき車両造りを示している。この車両は、VB型WRXの新たな可能性を示すとともに、STIのエンジニアリング能力を体感できる希少な存在として、その地位を確立している。