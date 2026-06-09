スバル・トレイルシーカーの好調な受注状況と好感度

スバル・トレイルシーカーは、2026年4月9日に発表され、それから2カ月弱の間に1962台の受注を集めた。月ごとにみるとおよそ1000台。月販目標は250台なので、まずはその4倍をマークする好調な滑り出しとなったようだ。僕としても、それには素直に納得。なぜなら、この冬に雪と氷のワインディングロードでプロトタイプに乗ったときも、今回、ごくごく普通の一般道で走らせたときも、とても好印象だったからだ。個人的な好みからすればハッキリとエンジン派の僕だけど、ここ2年ほど、勉強のために各メーカー／インポーターから1週間単位でBEVを借り受けては、自分の日常にあてはめて試乗するというのをちょいちょい繰り返してきた。それもあって、こっちはこっちでだいぶ好きになったし、それなりに理解も深まった気もする。 トレイルシーカーの2回の試乗は、それぞれせいぜい半日ずつといった感じで、"自分の日常にあてはめる"というのは今のところかなっていないのだけれど、実際にそれを試したとしても高い満足度を得られるんじゃないか。そう思えるくらいにすでに印象がいいのだ。ファーストカーとしてもセカンドカーとしても、選ぶ価値は十分にあるモデルに違いない。 その理由はいくつか挙げられる。まずはそのパッケージとサイズだ。トレイルシーカーは"ソルテラ"をベースに開発されたモデルで、パッと見からしてわかるとおリ、ワゴン風味とアウトドア風味を濃厚に漂わせている。その昔、"レガシィ"から"レガシィ ツーリングワゴン"そして"レガシィ アウトバック"が生まれたのと同じで、いうなればソルテラ アウトバックみたいな存在だ。実際のところ、ヨーロッパやイギリスでは"e-OUTBACK"として販売されている。 キャパシティーもソルテラとははっきり異なっていて、155mm長いリアオーバーハングにより、181リッターも大きな633リッターの荷室容量を得ている。実際にリアゲートを開けてみると、そのスペースの広さが実感できる。スーツケース4つ、ゴルフバッグ4つを収められるというのも納得。後席も使って4人でキャンプに向かうにしても、そのための道具などやすやすと飲み込んでしまうだろう。また、荷室の横にはポケットが、床下にはサブトランクがあって、カーゴフックやアクセサリーコンセントも備わっている。アウトドアで楽しく遊ぶことをマジメに考えているのがうかがえる。

2026年4月9日に発表された スバル ・ トレイルシーカー は、それから2カ月弱の間に1962台の受注を集めた。 月ごとにみるとおよそ1000台。 月販目標は250台なので、まずはその4倍をマークする好調な滑り出しとなったようだ。

僕としても、それには素直に納得。 なぜなら、この冬に雪と氷のワインディングロードでプロトタイプに乗ったときも、今回、ごくごく普通の一般道で走らせたときも、とても好印象だったからだ。 個人的な好みからすればハッキリとエンジン派の僕だけど、ここ2年ほど、勉強のために各メーカー／インポーターから1週間単位でBEVを借り受けては、自分の日常にあてはめて試乗するというのをちょいちょい繰り返してきた。 それもあって、こっちはこっちでだいぶ好きになったし、それなりに理解も深まった気もする。

トレイルシーカーの2回の試乗は、それぞれせいぜい半日ずつといった感じで、"自分の日常にあてはめる"というのは今のところかなっていないのだけれど、実際にそれを試したとしても高い満足度を得られるんじゃないか。 そう思えるくらいにすでに印象がいいのだ。 ファーストカーとしてもセカンドカーとしても、選ぶ価値は十分にあるモデルに違いない。 その理由はいくつか挙げられる。

まずはそのパッケージとサイズだ。 トレイルシーカーは"ソルテラ"をベースに開発されたモデルで、パッと見からしてわかるとおリ、ワゴン風味とアウトドア風味を濃厚に漂わせている。 その昔、"レガシィ"から"レガシィ ツーリングワゴン"そして"レガシィ アウトバック"が生まれたのと同じで、いうなればソルテラ アウトバックみたいな存在だ。 実際のところ、ヨーロッパやイギリスでは"e-OUTBACK"として販売されている。

キャパシティーもソルテラとははっきり異なっていて、155mm長いリアオーバーハングにより、181リッターも大きな633リッターの荷室容量を得ている。 実際にリアゲートを開けてみると、そのスペースの広さが実感できる。 スーツケース4つ、ゴルフバッグ4つを収められるというのも納得。 後席も使って4人でキャンプに向かうにしても、そのための道具などやすやすと飲み込んでしまうだろう。

また、荷室の横にはポケットが、床下にはサブトランクがあって、カーゴフックやアクセサリーコンセントも備わっている。 アウトドアで楽しく遊ぶことをマジメに考えているのがうかがえる





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