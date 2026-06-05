スバル レヴォーグ レイバック プレミアムアーバンパッケージ登場

スバルがレヴォーグ レイバックに新たな「プレミアムアーバンパッケージ」を設定。上質で洗練されたアーバンスタイルを追求し、都市に際立つ存在感をプラスする。

スバル が、2023年10月に発売した レヴォーグ レイバック に新たなカスタマイズパッケージ「 プレミアムアーバンパッケージ 」を設定した。 このパッケージは、都市に際立つ上質感と洗練された存在感をさらに強調するもので、既存のレイバックの魅力を一段と引き上げる。

レヴォーグ レイバックは、ステーションワゴンのレヴォーグが持つ先進安全、スポーティ、ワゴン価値の3つの価値に加え、SUVの自在性と上質さを兼ね備えた日本市場向けの独自モデルである。 今回のプレミアムアーバンパッケージは、そのコンセプトをさらに深化させ、都市で映えるエクステリアとインテリアを実現している。 プレミアムアーバンパッケージの最大の特徴は、外観に専用のフロントグリルやサイドシルプロテクター、リアバンパースポイラーなどを採用し、より低くワイドな印象を与えることだ。

さらに、ボディカラーは専用色を含む全5色を用意し、いずれも上質な輝きを放つ。 インテリアでは、本革シートに加え、専用のステッチや加飾を施し、高級感を演出。 また、静粛性を高めるための吸音材や遮音材の追加も行われ、都市での快適なドライブをサポートする。 パワートレインは、2.5リッター水平対向4気筒直噴エンジンに2つのモーターを内蔵したトランスアクスル、および総電力量1.1kWhの高電圧バッテリーで構成されるストロングハイブリッドシステムを搭載。

モーターのみでのEV走行が可能で、燃費性能と環境性能を両立している。 駆動方式はAWDを採用し、悪路走破システム「X-MODE」も標準装備。 これにより、雪道や未舗装路でも安定した走行が可能だ。 ボディサイズは全長4735mm、全幅1820mm、全高1550mm（ルーフアンテナ含む）で、従来の1.8リッターターボモデルより全長が35mm短くなり、取り回しの良さも向上している。

グレード体系は、「Premium S：HEV EX」と「Premium Black S：HEV EX」の2種類。 Premium S：HEV EXには、タンカラーのナッパレザーシート、ハンズフリーオープンパワーリアゲート、ハーマンカードンサウンドシステムが標準装備され、上質な室内空間を提供する。 価格は、1.8リッターターボモデルの「Limited EX」が405万9000円だが、S：HEVモデルは販売店への独自取材によると、プラス10万円台後半からプラス40万円台後半の範囲に収まる見込み。

プレミアムアーバンパッケージは、この価格帯にさらに上乗せされるが、その上質さを考えれば十分に価値のあるオプションと言える。 プレミアムアーバンパッケージは、単なる外装の変更にとどまらず、内装の質感や静粛性まで徹底的にこだわったカスタマイズである。 都市での使用を想定し、洗練されたスタイルと快適性を追求したこのパッケージは、レヴォーグ レイバックの新たな魅力を引き出す。 特に、若いビジネスパーソンやファミリー層にとって、日常の移動をより上質なものにしたいと考えるユーザーに最適だ。

スバルは、このパッケージを通じて、都市型SUVとしてのレイバックのポジションをさらに強固なものにしたい考えだ





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