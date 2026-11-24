スノーボード元五輪代表の藤森由香さん（４０）が、娘を抱っこした写真を公開した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「ＢＵＲＴＯＮ ｓｈｏｐ ＨＡＫＵＢＡ が白馬駅前にオープン」したと伝える。 スノーボードブランド「Ｂｕｒｔｏｎ」の店舗が長野県白馬駅前に開店したという。

藤森さんは愛娘と訪れ「イベントではレールセッションをみて、娘もスノーボードがしたいとのことで、体験してみたよ。 一歳８ヶ月でスノーボード始めて履いた去年よりも、今年は自分でバインディングもつけられるし楽しんでる様子でした。 今年は子供連れてスノーボードももっと楽しくなりそう！ 」（原文ママ）と様子を伝え、「キッズ用ヘルメットを新調したくて、今年は@ａｎｏｎｏｐｔｉｃｓｊａｐａｎ の軽さで選んで、バーナーというモデルを買う事に決めました。

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白馬へ来たら是非Ｂｕｒｔｏｎ Ｈａｋｕｂａへ行ってみてください」とつづった。 藤森さんは２００６年トリノ五輪で五輪に初出場。１０年バンクーバー五輪でも日本代表に選出されたが、大会の公式練習時に突風に見舞われ転倒し、頭部を負傷して棄権を余儀なくされた。１２、１３年の全日本選手権を優勝。１４年のソチ五輪にも出場した。１５年にスノーボードクロスからスロープスタイルに種目を転向し、１８年の平昌五輪ではビッグエア７位、スロープスタイル９位に入った。 その後第一線を退き、１９年７月にイギリス人男性と結婚。２４年２月に第１子女児を出産した。 現在は解説者などで活躍している。